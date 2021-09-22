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Na ES 381

Carreta carregada com chapas de granito tomba em Barra de São Francisco

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (22) na rodovia que liga o município a Mantena, em Minas Gerais. O motorista não se feriu

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 18:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 set 2021 às 18:15
Carreta saiu da estrada e caiu de uma ribanceira, na ES 381.
Carreta saiu da estrada e caiu de uma ribanceira, na ES 381. Crédito: Telespectador / TV Gazeta
Uma carreta carregada com chapas de granito saiu da estrada e tombou em uma ribanceira no fim da manhã desta quarta-feira (22), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na ES 381, que liga o município a Mantena, em Minas Gerais, e o motorista não se feriu. A rodovia não precisou ser interditada.
As chapas de granito que estavam no veículo quebraram com o tombamento. Apesar do estado em que ficou o veículo, o Corpo de Bombeiros informou que o motorista não apresentava nenhum ferimento. Pessoas que passavam pelo local do acidente registraram imagens da carreta tombada às margens da rodovia. Veja vídeo:

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