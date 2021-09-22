Carreta carregada com chapas de granito tomba em Barra de São Francisco

Uma carreta carregada com chapas de granito saiu da estrada e tombou em uma ribanceira no fim da manhã desta quarta-feira (22), em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na ES 381, que liga o município a Mantena, em Minas Gerais, e o motorista não se feriu. A rodovia não precisou ser interditada.
As chapas de granito que estavam no veículo quebraram com o tombamento. Apesar do estado em que ficou o veículo, o Corpo de Bombeiros informou que o motorista não apresentava nenhum ferimento. Pessoas que passavam pelo local do acidente registraram imagens da carreta tombada às margens da rodovia. Veja vídeo: