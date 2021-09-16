Jovem morre em acidente de moto com caminhão em Cachoeiro

Motociclista morre em acidente com caminhão em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo informações da Polícia Militar , o motorista do caminhão contou que seguia sentido bairro Aeroporto, quando o motociclista bateu na lateral esquerda do caminhão. Ele disse que parou e prestou socorro, acionando os Bombeiros.

O motociclista faleceu logo após dar entrada no hospital. O motorista do caminhão, de 31 anos, fez o teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado a delegacia para prestar depoimento.

O caminhão pertence à cooperativa de laticínios Selita. A assessoria da empresa lamentou a morte do jovem e aguarda a investigação da polícia.