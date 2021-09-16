Jovem morre em acidente de moto com caminhão em Cachoeiro

Um motociclista de 24 anos morreu na noite desta quarta-feira (15) em um acidente após bater em um caminhão-tanque de leite, no trevo do bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e levar a vítima, Gabriel Assumpção Peneto, a um hospital da cidade.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão contou que seguia sentido bairro Aeroporto, quando o motociclista bateu na lateral esquerda do caminhão. Ele disse que parou e prestou socorro, acionando os Bombeiros.
O motociclista faleceu logo após dar entrada no hospital. O motorista do caminhão, de 31 anos, fez o teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado a delegacia para prestar depoimento.
O caminhão pertence à cooperativa de laticínios Selita. A assessoria da empresa lamentou a morte do jovem e aguarda a investigação da polícia.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.