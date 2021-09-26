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Viação Itapemirim

Sete pessoas ficam feridas após ônibus interestadual tombar na BR 101, em João Neiva

Ônibus da Viação Itapemirim saiu do Rio de Janeiro e seguia para o Ceará, na Região Nordeste

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 11:21

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

26 set 2021 às 11:21
Sete pessoas ficam feridas após ônibus tombar em João Neiva
Sete pessoas ficam feridas após ônibus tombar em João Neiva Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal
Sete pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar no km 203,6 da BR 101, na altura de João Neiva, no Norte do Estado na noite deste sábado (25). O veículo transportava 27 passageiros. As causas do acidente não foram divulgadas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na rotatória do trevo de João Neiva. Por causas ainda desconhecidas, o ônibus tombou. Sete pessoas, que tiveram ferimentos, precisaram ser socorridas para hospitais da região. Além do Corpo de Bombeiros, Samu e Eco 101 atuaram no resgate das vítimas. Como o ônibus parou às margens da rodovia, o trânsito no local não foi prejudicado.
Por meio de nota, a Viação Itapemirim informou que o ônibus saiu da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Ipu, no Ceará. Informou, ainda, que cinco dos sete feridos foram liberados logo após o atendimento médico, mas duas pessoas permanecem internadas em hospitais de Aracruz e Linhares.
Os demais passageiros foram reacomodados em outro ônibus da empresa para prosseguir viagem, que partiu às 7h20 deste domingo (26).
A causa do acidente ainda está sendo apurada pelos órgãos responsáveis. A Viação Itapemirim ainda ressaltou, na nota, que está prestando todo o apoio aos passageiros e seus familiares. A empresa lamenta o ocorrido e reafirma que a segurança de suas operações é o seu principal compromisso.
Sete pessoas ficam feridas após ônibus tombar em João Neiva
Sete pessoas ficam feridas após ônibus tombar em João Neiva Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros

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