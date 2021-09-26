Sete pessoas ficam feridas após ônibus interestadual tombar na BR 101, em João Neiva

Sete pessoas ficam feridas após ônibus tombar em João Neiva Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Sete pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar no km 203,6 da BR 101 , na altura de João Neiva , no Norte do Estado na noite deste sábado (25). O veículo transportava 27 passageiros. As causas do acidente não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na rotatória do trevo de João Neiva. Por causas ainda desconhecidas, o ônibus tombou. Sete pessoas, que tiveram ferimentos, precisaram ser socorridas para hospitais da região. Além do Corpo de Bombeiros, Samu e Eco 101 atuaram no resgate das vítimas. Como o ônibus parou às margens da rodovia, o trânsito no local não foi prejudicado.

Por meio de nota, a Viação Itapemirim informou que o ônibus saiu da cidade do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade de Ipu, no Ceará. Informou, ainda, que cinco dos sete feridos foram liberados logo após o atendimento médico, mas duas pessoas permanecem internadas em hospitais de Aracruz e Linhares.

Os demais passageiros foram reacomodados em outro ônibus da empresa para prosseguir viagem, que partiu às 7h20 deste domingo (26).

A causa do acidente ainda está sendo apurada pelos órgãos responsáveis. A Viação Itapemirim ainda ressaltou, na nota, que está prestando todo o apoio aos passageiros e seus familiares. A empresa lamenta o ocorrido e reafirma que a segurança de suas operações é o seu principal compromisso.