Carro da prefeitura com pacientes grávidas capota em Pedro Canário

Um carro da frota oficial da Prefeitura de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, que estava sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para transportar pacientes, capotou por volta das 10 desta segunda-feira (27). Segundo a administração municipal, quatro pessoas estavam no veículo, entre elas duas gestantes. Após o acidente, elas foram encaminhadas ao Hospital Maternidade em São Mateus para realizar exames. Os outros dois ocupantes também foram socorridos e levados para outra unidade, mas já receberam alta.
A Prefeitura de Pedro Canário informou, por nota, que o acidente aconteceu na estrada que liga a sede do município ao distrito de Floresta do Sul, mas não explicou a dinâmica do acidente. A administração municipal disse que, assim que foi informada sobre o ocorrido, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e disponibilizou ambulâncias do município para realizar o atendimento às vítimas.
Ainda segundo a nota, duas pacientes gestantes foram encaminhadas para o Hospital Maternidade em São Mateus para a realização de exames clínicos e os outros dois ocupantes do carro — motorista e um acompanhante — receberam atendimento médico no Hospital Menino Jesus em Pedro Canário e receberam alta. A prefeitura não informou o estado de saúde das grávidas.
Por fim, o município, em nome do prefeito Bruno Araújo, afirmou na nota que lamenta o ocorrido e está prestando toda assistência às vítimas do acidente.