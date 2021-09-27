Carro da prefeitura com pacientes grávidas capota em Pedro Canário

Carro que capotou pertence à frota da Prefeitura Pedro Canário e estava sendo utilizado para transportar pacientes. Crédito: Leitor | Reprodução

Um carro da frota oficial da Prefeitura de Pedro Canário , no Norte do Espírito Santo , que estava sendo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para transportar pacientes, capotou por volta das 10 desta segunda-feira (27). Segundo a administração municipal, quatro pessoas estavam no veículo, entre elas duas gestantes. Após o acidente, elas foram encaminhadas ao Hospital Maternidade em São Mateus para realizar exames. Os outros dois ocupantes também foram socorridos e levados para outra unidade, mas já receberam alta.

A Prefeitura de Pedro Canário informou, por nota, que o acidente aconteceu na estrada que liga a sede do município ao distrito de Floresta do Sul, mas não explicou a dinâmica do acidente. A administração municipal disse que, assim que foi informada sobre o ocorrido, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e disponibilizou ambulâncias do município para realizar o atendimento às vítimas.

Ainda segundo a nota, duas pacientes gestantes foram encaminhadas para o Hospital Maternidade em São Mateus para a realização de exames clínicos e os outros dois ocupantes do carro — motorista e um acompanhante — receberam atendimento médico no Hospital Menino Jesus em Pedro Canário e receberam alta. A prefeitura não informou o estado de saúde das grávidas.