Vídeo: suspeito de chefiar tráfico na Piedade é preso em bar de Vitória

Darlei Rodrigues de Oliveira Junior, de 25 anos, foi detido a poucos metros de um bar localizado no Centro de Vitória, nesse domingo (26) Crédito: Videomonitoramento | Montagem A Gazeta

Apontado como chefe do tráfico de drogas da região da Piedade, em Vitória , Darlei Rodrigues de Oliveira Junior, de 25 anos, foi preso na noite desse domingo (26), em um bar no Centro da Capital . Além da relação com o comércio ilegal de entorpecentes, o jovem é suspeito de ter cometido dois homicídios, um no Morro da Piedade e outro no Morro da Capixaba.

Veja o momento da prisão: De acordo com informações da Polícia Militar , equipes avistaram Darlei no estabelecimento e, contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito saiu correndo e tentou fugir, mas acabou sendo alcançado poucos metros depois, ao tentar passar entre carros estacionados.

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No momento em que foi detido, Darlei estava com drogas e uma arma de fogo. "Durante a busca pessoal, foi encontrada, na cintura do abordado, uma pistola calibre 380 com 13 munições. O indivíduo portava uma bolsa com cinco tabletes, três palitos e duas buchas de maconha e dois pinos de cocaína", detalhou a PM.

Ainda segundo a Polícia Militar, o criminoso também possuía um carregador com dez balas e R$ 749 em espécie, além de duas cadernetas com anotações do tráfico de entorpecentes e um celular. Todo o material foi apreendido, e o suspeito encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

Imagem mostra o material apreendido junto de Darlei Rodrigues de Oliveira Junior, nesse domingo (26), em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar do Espírito Santo

Em nota, a Polícia Civil afirmou que Darlei Rodrigues de Oliveira Junior foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanecia até a tarde desta segunda-feira, conforme informado pela Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ).

OUTRO SUSPEITO FUGIU

Quando as equipes da Força Tática do Primeiro Batalhão da Polícia Militar foram informadas sobre Darlei, também havia um segundo suspeito no mesmo bar em Vitória. Este, no entanto, conseguiu fugir e não foi encontrado pelos policiais. O nome dele não foi divulgado pela PM, que tampouco disse por que era procurado.