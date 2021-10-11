Jovem foi morto por causa de pipa em Linhares, conclui polícia

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre o crime que vitimou Wellington Matos Sinza, de 19 anos, morto a tiros no dia 11 de junho de 2020, no Bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, Wellington foi morto por causa de uma pipa.
Segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, os suspeitos, dois irmãos: Jhonny da Rocha Vicente, de 20 anos, e Diogo da Rocha Vicente, de 22 anos, foram identificados logo após o crime.
“A vítima estava brincando de soltar pipa e, como de costume na brincadeira, uma pipa foi cortada. A vítima e um outro indivíduo saíram correndo para pegar a pipa que estava voando, e a vítima empurrou o outro homem, tentando chegar primeiro. Nesse momento, este homem puxou uma arma e atirou contra Wellington. Em seguida, outro indivíduo deu fuga ao atirador, em uma motocicleta”, revelou o delegado.
Alvejado com um disparo na cabeça, Wellington foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos.
ATIRADOR PRESO EM FUNDÃO
A Polícia Civil realizava buscas para localizar os suspeitos quando foi informada sobre a prisão de Jhonny da Rocha Vicente que, segundo as investigações, foi o autor do disparo.
Ele foi preso pela Polícia Militar, na última sexta-feira (8), no município de Fundão, enquanto pilotava uma motocicleta em atitude suspeita. Ao ser abordado, os policiais encontraram pinos de cocaína com ele e havia um mandado de prisão em aberto.
O outro suspeito, Diogo da Rocha Vicente, está foragido. Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas à polícia de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.