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Assassinato

Jovem é encontrado morto em uma casa em Alecrim, Vila Velha

Segundo a família da vítima, ele era usuário de drogas. Testemunhas contaram que ele entrou na casa para tentar fugir de um grupo que o perseguia.
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 out 2021 às 19:35

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 19:35

Homicídio
Jovem é encontrado morto em uma casa em Alecrim, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Jhonatan Souza, um jovem de 27 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa no bairro Alecrim, em Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, ele começou a ser perseguido na rua Araruta e, para fugir dos bandidos, deu a volta na rua de trás e entrou nos fundos da casa, que está desocupada. Lá dentro, por volta das 17h, ele levou cinco tiros, sendo dois na cabeça.
Homicídio
Jovem de 27 anos é encontrado morto em uma casa em Alecrim, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Segundo a família da vítima, Jhonatan trabalhava como ajudante de lanterneiro. Parentes contaram que o jovem era usuário de drogas e que a família já tinha tentado interná-lo várias vezes.
A Gazeta acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esta publicação será atualizada quando houver retornos.
*Com informações de Caique Verli

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