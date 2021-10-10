Jovem é encontrado morto em uma casa em Alecrim, Vila Velha

Jhonatan Souza, um jovem de 27 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa no bairro Alecrim, em Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, ele começou a ser perseguido na rua Araruta e, para fugir dos bandidos, deu a volta na rua de trás e entrou nos fundos da casa, que está desocupada. Lá dentro, por volta das 17h, ele levou cinco tiros, sendo dois na cabeça.
Segundo a família da vítima, Jhonatan trabalhava como ajudante de lanterneiro. Parentes contaram que o jovem era usuário de drogas e que a família já tinha tentado interná-lo várias vezes.
A Gazeta acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil. Esta publicação será atualizada quando houver retornos.
*Com informações de Caique Verli