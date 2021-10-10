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Mucuri

Jovem é morto a tiros na frente da companheira e do filho em Cariacica

Everton Miranda de Souza Júnior estava perto da casa onde a família morava quando foi executado com 18 tiros por dupla encapuzada
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 out 2021 às 11:18

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 11:18

Rua onde um rapaz de 20 anos foi morto a tiros em Mucuri, Cariacica
Rua onde ocorreu o assassinato, em Mucuri, Cariacica Crédito: Carol Monteiro
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros próximo à casa onde morava em Mucuri, Cariacica, na madrugada deste domingo (10). Everton Miranda de Souza Júnior estava com a companheira e o filho de sete meses quando dois homens encapuzados e com jaquetas camufladas semelhantes às do Exército Brasileiro chegaram de moto e disseram para o casal deitar no chão. Em seguida, os criminosos efetuaram os disparos.
Embora a motivação do crime não esteja oficialmente esclarecida, já que o caso ainda será investigado pela Polícia Civil, familiares da vítima informaram à TV Gazeta que Everton tinha mais de dez passagens pela polícia, incluindo envolvimento com tráfico de drogas. Segundo a família, todos tentavam convencer o rapaz a sair da "vida do crime" porque temiam, acima da prisão, que ele poderia ser assassinado a qualquer momento.
Após os tiros, a Polícia Militar foi chamada por populares e uma equipe foi ao local, mas Everton já estava morto.  A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que o corpo de Everton foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.
Com informações de Carol Monteiro, da TV Gazeta

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