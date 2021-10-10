Jovem é morto a tiros na frente da companheira e do filho em Cariacica

Rua onde ocorreu o assassinato, em Mucuri, Cariacica Crédito: Carol Monteiro

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros próximo à casa onde morava em Mucuri, Cariacica , na madrugada deste domingo (10). Everton Miranda de Souza Júnior estava com a companheira e o filho de sete meses quando dois homens encapuzados e com jaquetas camufladas semelhantes às do Exército Brasileiro chegaram de moto e disseram para o casal deitar no chão. Em seguida, os criminosos efetuaram os disparos.

Embora a motivação do crime não esteja oficialmente esclarecida, já que o caso ainda será investigado pela Polícia Civil, familiares da vítima informaram à TV Gazeta que Everton tinha mais de dez passagens pela polícia, incluindo envolvimento com tráfico de drogas. Segundo a família, todos tentavam convencer o rapaz a sair da "vida do crime" porque temiam, acima da prisão, que ele poderia ser assassinado a qualquer momento.

Após os tiros, a Polícia Militar foi chamada por populares e uma equipe foi ao local, mas Everton já estava morto. A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que o corpo de Everton foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.