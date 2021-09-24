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Vista da Serra I

Homem é assassinado a tiros em terraço de bar na Serra

A perícia disse que ele tinha entre 20 e 25 anos e levou quatro tiros. Crime aconteceu no terraço de uma casa, onde funciona um bar no andar inferior

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2021 às 08:17
Terraço onde homem foi morto na Serra
Terraço onde homem foi morto na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinado na Serra, na madrugada desta sexta-feira (24). O crime aconteceu no bairro Vista da Serra I. A vítima estava no terraço de uma casa, onde funciona um bar no andar inferior, quando foi atingida por quatro tiros.
De acordo com informações da TV Gazeta, o dono do bar ligou para a polícia, dizendo que havia um homem no terraço da casa dele, onde embaixo funciona um bar, gritando e pedindo socorro, dizendo que estava sendo perseguido.
O dono do bar disse que ficou com medo de abrir a porta, já que estava com a família e, por isso, ligou para a polícia. Logo depois, o homem disse ter ouvido vários disparos de arma de fogo. Quando a polícia chegou e subiu no terraço, encontrou o homem morto.
A vítima não foi identificada. A perícia disse que ele tinha entre 20 e 25 anos e levou quatro tiros. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal. Não há informações sobre suspeitos do crime.

O QUE DIZ A PM

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que foi até o bairro verificar a informação de que havia um homem armado no segundo andar de uma casa no bairro Vista da Serra I. No local, fizeram contato com o solicitante que relatou estar em casa com a esposa e que não abriu a porta por não saber quem era. Além disso, disse que o único acesso à parte de cima da casa era por uma escada de madeira, já que o andar está em construção. Chegando ao local, após varredura, os policiais encontraram a vítima baleada e morta. Confira a nota na íntegra:
"Nesta madrugada (24), policiais militares foram acionados para verificar a informação de que havia um homem armado no segundo andar de uma residência no bairro Vista da Serra I e teria efetuado disparos de arma de fogo. Foi feito contato com o solicitante, que informou que estava na parte de baixo da residência quando ouviu cachorros latindo e um homem pedindo socorro, dizendo que estava sendo perseguido. Relatou também que estava com a esposa em casa e que não abriu a porta, por não saber quem era. O segundo andar da residência estava em construção e o único acesso se dava através de uma escada de madeira, na parte externa. Ao fazer uma varredura no local, a equipe se deparou com a vítima caída, baleada e sem sinais vitais. A Polícia Civil foi acionada."

O QUE DIZ A PC

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.  O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. O órgão também pede para que a população colabore através do Disque-Denúncia 181. 
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", concluiu.

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