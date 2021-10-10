Jovem fica ferido em troca de tiros com policiais em Vitória

PM apreende armas e drogas em Gurigica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Três indivíduos trocaram tiros com agentes da Polícia Militar no bairro Gurigica, em Vitória, na manhã deste domingo (10). O episódio ocorreu durante patrulhamento a pé pela escadaria Cabo Paraíba, na região.

Segundo informações da PM, os policiais se depararam com os suspeitos que portavam armas, mochilas e rádio comunicadores. Os agentes disseram que revidaram os disparos dos homens, que fugiram por becos e vielas da região. Um indivíduo, de 18 anos, acabou sendo atingido e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Confira o material apreendido em posse de um dos suspeitos:

1 Pistola Taurus 838 (numeração raspada);



13 munições calibre .380;



1 carregador com capacidade de 18 munições;



1 coldre de perna;



80 buchas de maconha;



8 bolas de haxixe;



61 pedras de crack;



46 pinos de cocaína;



1 celular Samsung dourado;



1 rádio comunicador



O material apreendido foi entregue na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os outros dois indivíduos não foram encontrados.