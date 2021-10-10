Jovem fica ferido em troca de tiros com policiais em Vitória

Três indivíduos trocaram tiros com agentes da Polícia Militar no bairro Gurigica, em Vitória, na manhã deste domingo (10). O episódio ocorreu durante patrulhamento a pé pela escadaria Cabo Paraíba, na região.
Segundo informações da PM, os policiais se depararam com os suspeitos que portavam armas, mochilas e rádio comunicadores. Os agentes disseram que revidaram os disparos dos homens, que fugiram por becos e vielas da região. Um indivíduo, de 18 anos, acabou sendo atingido e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Confira o material apreendido em posse de um dos suspeitos:
- 1 Pistola Taurus 838 (numeração raspada);
- 13 munições calibre .380;
- 1 carregador com capacidade de 18 munições;
- 1 coldre de perna;
- 80 buchas de maconha;
- 8 bolas de haxixe;
- 61 pedras de crack;
- 46 pinos de cocaína;
- 1 celular Samsung dourado;
- 1 rádio comunicador
O material apreendido foi entregue na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os outros dois indivíduos não foram encontrados.
Acionada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.