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Gurigica

Jovem fica ferido em troca de tiros com policiais em Vitória

Segundo informações da PM, ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2021 às 17:08

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:08

Vitória
PM apreende armas e drogas em Gurigica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Três indivíduos trocaram tiros com agentes da Polícia Militar no bairro Gurigica, em Vitória, na manhã deste domingo (10). O episódio ocorreu durante patrulhamento a pé pela escadaria Cabo Paraíba, na região.
Segundo informações da PM, os policiais se depararam com os suspeitos que portavam armas, mochilas e rádio comunicadores. Os agentes disseram que revidaram os disparos dos homens, que fugiram por becos e vielas da região. Um indivíduo, de 18 anos, acabou sendo atingido e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. 
Confira o material apreendido em posse de um dos suspeitos:
  • 1 Pistola Taurus 838 (numeração raspada);
  • 13 munições calibre .380;
  • 1 carregador com capacidade de 18 munições;
  • 1 coldre de perna;
  • 80 buchas de maconha;
  • 8 bolas de haxixe;
  • 61 pedras de crack;
  • 46 pinos de cocaína;
  • 1 celular Samsung dourado;
  • 1 rádio comunicador 
O material apreendido foi entregue na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os outros dois indivíduos não foram encontrados.
Acionada, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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