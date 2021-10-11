Dois jovens são baleados em ataque a tiros em Boa Esperança

Dois jovens, de 23 e 24 anos, ficaram feridos após serem alvo de tiros na noite deste domingo (10), no bairro Santo Antônio do Pouso, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado.
No hospital, os jovens informaram aos militares que estavam realizando uma confraternização na casa de uma mulher quando uma caminhonete parou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos. Questionados sobre o ocorrido, eles não deram mais detalhes e disseram desconhecer a motivação.
O delegado Willian Dobrovosk, da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, afirmou à reportagem de A Gazeta que, até o momento, o que se sabe é que as duas tentativas de homicídio ocorreram ao mesmo tempo e no mesmo lugar, e os suspeitos de ambas também são os mesmos. "A autoria e as circunstâncias do crime serão apuradas mediante inquérito policial", evidenciou.
Por nota, a Polícia Civil afirmou que o fato será investigado pela Delegacia de Boa Esperança e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", informa o texto.