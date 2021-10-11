Dois jovens são baleados em ataque a tiros em Boa Esperança

Polícia Civil informou que crime está sendo investigado na Delegacia de Boa Esperança Crédito: Carlos Alberto Silva

No hospital, os jovens informaram aos militares que estavam realizando uma confraternização na casa de uma mulher quando uma caminhonete parou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos. Questionados sobre o ocorrido, eles não deram mais detalhes e disseram desconhecer a motivação.

O delegado Willian Dobrovosk, da 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, afirmou à reportagem de A Gazeta que, até o momento, o que se sabe é que as duas tentativas de homicídio ocorreram ao mesmo tempo e no mesmo lugar, e os suspeitos de ambas também são os mesmos. "A autoria e as circunstâncias do crime serão apuradas mediante inquérito policial", evidenciou.

Por nota, a Polícia Civil afirmou que o fato será investigado pela Delegacia de Boa Esperança e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.