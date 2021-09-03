Com casos de Covid, Câmara de Boa Esperança suspende atividades presenciais

Após dois servidores e um vereador testarem positivo para a Covid-19, a Câmara Municipal de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, suspendeu as atividades presenciais. A medida começou nesta quinta-feira (2) e dura até o dia 14 de setembro. O objetivo é conter a propagação da doença.
O nome dos servidores e do vereador não foram divulgados pela Câmara. Na Portaria publicada na quarta-feira (1º) e que regulamenta as atividades remotas, o presidente da Casa, vereador Renato Barros (Solidariedade), considera que a estrutura da Câmara e que alguns setores possuem mais de um servidor por sala, não sendo possível o distanciamento necessário de 1,5 metro.
Com isso, os servidores passam a trabalhar remotamente, de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h, e na sexta-feira, das 7h às 13h. As sessões com os vereadores também ocorrerão de forma remota, pela internet.
ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Para o cidadão que precisar de algum atendimento na Câmara, a orientação, de acordo com a Portaria, é entrar em contato pelos e-mails [email protected] e [email protected].
PANDEMIA EM BOA ESPERANÇA
De acordo com dados do Painel Covid-19, do governo do Estado, Boa Esperança tem, até o momento, 1.708 casos confirmados da doença, 1.538 casos curados e 46 óbitos.
Arquivos & Anexos
Confira a Portaria Nº 039/2021
Regulamenta o funcionamento das atividades através de sistema de trabalho home office no âmbito do Poder Legislativo.
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