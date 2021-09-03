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Até 14 de setembro

Com casos de Covid, Câmara de Boa Esperança suspende atividades presenciais

A medida começou nesta quinta-feira (2) e o objetivo é conter a propagação da doença na Casa; três casos foram confirmados

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 10:52

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 set 2021 às 10:52
Prefeitura de Boa Esperança amplia decreto de lockdown até o fim do mês
Prefeitura de Boa Esperança Crédito: Prefeitura de Boa Esperança/Divulgação
Após dois servidores e um vereador testarem positivo para a Covid-19, a Câmara Municipal de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, suspendeu as atividades presenciais. A medida começou nesta quinta-feira (2) e dura até o dia 14 de setembro. O objetivo é conter a propagação da doença.
O nome dos servidores e do vereador não foram divulgados pela Câmara. Na Portaria publicada na quarta-feira (1º) e que regulamenta as atividades remotas, o presidente da Casa, vereador Renato Barros (Solidariedade), considera que a estrutura da Câmara e que alguns setores possuem mais de um servidor por sala, não sendo possível o distanciamento necessário de 1,5 metro.
Com isso, os servidores passam a trabalhar remotamente, de segunda a quinta-feira, das 12h às 18h, e na sexta-feira, das 7h às 13h. As sessões com os vereadores também ocorrerão de forma remota, pela internet.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Para o cidadão que precisar de algum atendimento na Câmara, a orientação, de acordo com a Portaria, é entrar em contato pelos e-mails [email protected] e [email protected].

PANDEMIA EM BOA ESPERANÇA

De acordo com dados do Painel Covid-19, do governo do Estado, Boa Esperança tem, até o momento, 1.708 casos confirmados da doença, 1.538 casos curados e 46 óbitos.

Arquivos & Anexos

Confira a Portaria Nº 039/2021

Regulamenta o funcionamento das atividades através de sistema de trabalho home office no âmbito do Poder Legislativo.
Tamanho do arquivo: 1mb
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