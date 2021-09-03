Com casos de Covid, Câmara de Boa Esperança suspende atividades presenciais

O nome dos servidores e do vereador não foram divulgados pela Câmara. Na Portaria publicada na quarta-feira (1º) e que regulamenta as atividades remotas, o presidente da Casa, vereador Renato Barros (Solidariedade), considera que a estrutura da Câmara e que alguns setores possuem mais de um servidor por sala, não sendo possível o distanciamento necessário de 1,5 metro.