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Ex-prefeito de Boa Esperança, Amaro Covre morre aos 84 anos

O político nasceu em 15 de janeiro de 1937 e ficou à frente do município do Noroeste capixaba por cinco mandatos

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 13:07
O ex-prefeito de Boa Esperança, Amaro Covre, de 84 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (13) em decorrência de problemas cardíacos.  Ele estava internado no Hospital Unimed, em Linhares. As informações foram confirmadas por um familiar do político. 
Ex-prefeito de Boa Esperança, Amaro Covre morre aos 84 anos
Amaro Covre nasceu em 15 de janeiro de 1937 e foi o segundo prefeito da história do município, eleito pela Arena no início dos anos 70, e foi depois eleito novamente mais quatro vezes: em 1976, pela Arena, em 1988 e em 2000, pelo PFL, e em 2004, pelo PPS.

HISTÓRICO

Amaro Covre foi o prefeito que administrou o município por mais vezes na história. No seu primeiro mandato, a economia do município estava em crise. A situação chegou ao ponto do Tribunal de Contas do Espírito Santo(TC-ES) sugerir ao então governador Arthur Carlos Gerhardt Santos que Boa Esperança voltasse a ser distrito de São Mateus pela falta de viabilidade econômica que assolava o município desde a sua criação.
Amaro Covre em 1980
Amaro Covre em 1980 Crédito: Jose A. Magnago
Amaro, então, decidiu implantar o que ficou conhecido como administração comunitária, dando prioridade ao meio rural de forma a incentivar a produção agrícola e reduzir o deslocamento das famílias para a cidade.
O município foi dividido em regiões administrativas que informavam os problemas e sugeriam soluções para cada uma delas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento, e as decisões eram tomadas juntamente com a Câmara de Vereadores. Com a medida, o governador Gerhardt resolveu não acatar o pedido do Tribunal de Contas.
Amaro Covre em 1983
Amaro Covre em 1983 Crédito: Ailton Lopes
Amaro é autor do livro "A comunidade no poder", que mostra sua experiência em Boa Esperança com o orçamento participativo, um mecanismo no qual os cidadãos contribuem na definição dos recursos a serem executados pelo Executivo.
De perfil assistencialista, Covre ficou conhecido como João de Barro, por idealizar a construção de casas populares no sistema de mutirão, em que o proprietário da casa ajudava na construção com o pedreiro contratado pela prefeitura.
Amaro Covre palestrando em 2006
Palestra de Amaro Covre durante o Congresso Internacional Cidades em 2006 Crédito: Carlos Alberto da Silva
O gabinete da prefeitura afirmou que vai decretar luto de três dias no município. Informações sobre o sepultamento não foram divulgadas.

GOVERNADOR DECRETA LUTO 

Na tarde desta sexta-feira (13), o governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a morte de Covre e decretou luto oficial de três dias no Espírito Santo. 
Casagrande ainda destacou o trabalho que foi realizado por Covre em Boa Esperança. " Conheci Amaro há muitos anos através de sua experiência como prefeito de Boa Esperanca. Ali conduziu uma experiência exitosa na agricultura familiar que contribuiu para o desenvolvimento regional", disse nas redes sociais. 

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