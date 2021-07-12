Empresário Fernando Guéron morre vítima da Covid-19 após 4 meses internado

O economista e empresário capixaba Fernando Guéron, de 47 anos, é mais uma vítima da Covid-19. Internado há quatro meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Rio de Janeiro para tratamento do novo coronavírus , ele teve morte cerebral na última sexta-feira (9). O óbito foi confirmado neste domingo (11).

A trajetória de Renato passou pela antiga Aracruz Celulose, no município da Região Norte do Estado, onde atuou como gerente geral de Engenharia e Suprimentos, antes de assumir um cargo na diretoria de Engenharia e Projetos. Na Veracel Celulose, na Bahia, chegou ao cargo de presidente. Também foi sócio-diretor da Tesseralis Engenharia e Consultoria.

A morte de Fernando foi confirmada pela irmã, Paula Guéron, segundo a qual a família está devastada com a notícia. "Foi um processo doloroso para a família, pois perdemos duas pessoas queridas em três meses, meu pai e meu irmão. São mistérios da vida que a gente não consegue entender, mas tenta."

"É uma doença absurdamente cruel. Não existe classe social, religião, nada. E o pior e mais triste disso tudo é ver o descaso governamental com a situação. Meu pai e meu irmão são duas vítimas entre tantas, e pouco foi feito para evitar. Só entende isso quem perdeu alguém para o vírus" Paula Guéron - Irmã de Fernando

À colunista, Guéron também relatou sentir medo em relação à pandemia, por causa dos filhos, ainda em idade escolar.

"Ele vivia mudando de país. Estava no Brasil quando foi infectado, tinha trazido a mudança de Coimbra, mas ainda não sabia se ia ficar em definitivo, ou se iria a algum outro lugar. E então aconteceu o que aconteceu", relatou a irmã. Ela explica que, antes da mudança para Portugal, Fernando atuava em uma empresa especializada em projetos para a construção civil.