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Boa Esperança começa a vacinar a partir de 18 anos contra a Covid

A estratégia de vacinação utilizada pelo município tem sido diminuir as faixas etárias, primeiramente, nas unidades de saúde do interior e depois na sede

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 08:34

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 ago 2021 às 08:34
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos Crédito: Pixabay
O município de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo, anunciou que começará a vacinar a população a partir dos 18 anos contra a Covid-19 na próxima segunda-feira (16). A aplicação será destinada a pacientes cadastrados na Unidade de Saúde Santo Antônio, que fica no interior. 
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação ocorrerá das 8h às 15h30. Para receber o imunizante, é necessário levar o Cartão de Vacina, Cartão do SUS, CPF e um documento com foto.
A estratégia de vacinação utilizada pelo município tem sido diminuir as faixas etárias, primeiramente, nas unidades de saúde do interior e depois na sede, de acordo com a chegada de novas remessas de imunizantes. Na sede da cidade, a faixa etária para vacinação está acima de 20 anos. 

VACINAÇÃO EM BOA ESPERANÇA

Segundo dados do Painel de Vacinação, do governo do Estado, Boa Esperança já aplicou 11.687 doses das vacinas contra a Covid-19, sendo 8.493 como primeira dose, 2.744 como segunda e 450 doses únicas.

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