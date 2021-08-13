Boa Esperança começa a vacinar a partir de 18 anos contra a Covid

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação ocorrerá das 8h às 15h30. Para receber o imunizante, é necessário levar o Cartão de Vacina, Cartão do SUS, CPF e um documento com foto.

A estratégia de vacinação utilizada pelo município tem sido diminuir as faixas etárias, primeiramente, nas unidades de saúde do interior e depois na sede, de acordo com a chegada de novas remessas de imunizantes. Na sede da cidade, a faixa etária para vacinação está acima de 20 anos.