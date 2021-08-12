ES vai receber novo lote com mais de 75 mil vacinas contra a Covid-19

O Espírito Santo vai receber uma nova remessa com 75.810 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (13). A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em seu perfil no Twitter, mas sem especificar a quantidade referente a cada fabricante.
No total, o Espírito Santo vai receber 116.280 doses de imunizantes para combater o coronavírus no intervalo de três dias. Isso porque nesta quarta-feira (11) foram enviadas ao Estado 40.470 doses de vacinas, sendo 18.720 doses da Pfizer/BionTech e 21.750 doses da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford).
Essa remessa, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), será utilizada para dar continuidade à vacinação de grupos por faixa etária e dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), como trabalhadores industriais e caminhoneiros.