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Números da pandemia

Covid: ES registra 12.035 mortes e mais de 549 mil casos confirmados

Segundo dados do Painel Covid-19 atualizados na tarde desta quinta-feira (12), Estado registrou 16 óbitos e 627 infecções pelo novo coronavírus em 24 horas

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 17:06
coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Nesta quinta-feira (12), o Espírito Santo chegou ao total de 12.035 mortes e 549.522 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 627 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue sendo a que acumula o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.221. Na sequência, aparece Vila Velha (68.230), seguida por Vitória (58.915) e Cariacica (42.011). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.696), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.197 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.423. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.159 contaminações.
Até esta quinta-feira, mais de 1,85 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 527.504, com um acréscimo de 611 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.107.838 pessoas já receberam a primeira dose  de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 857.958 também já receberam a segunda dose.  Outras 103.045 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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