PM atira contra homem armado na porta de casa em Vitória

Um homem foi baleado por um policial militar no bairro Santa Martha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o PM atirou porque três homens armados estavam caminhando em sua direção. O suspeito foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital.
De acordo com a Polícia Militar, o policial estava saindo de casa acompanhado do pai quando viu três homens armados andando em sua direção. A corporação disse que, para se proteger, o militar atirou contra os suspeitos. Um deles foi baleado e socorrido pelo Samu.
Com o suspeito, ainda conforme nota enviada pela PM, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições. Os outros dois comparsas conseguiram fugir. A Polícia Civil também foi demandada, mas afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e não deu mais detalhes.