PM atira contra homem armado na porta de casa em Vitória

O policial militar atirou contra os três suspeitos armados que estavam indo em sua direção

De acordo com a Polícia Militar, o policial estava saindo de casa acompanhado do pai quando viu três homens armados andando em sua direção. A corporação disse que, para se proteger, o militar atirou contra os suspeitos. Um deles foi baleado e socorrido pelo Samu.