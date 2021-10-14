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Santa Martha

PM atira contra homem armado na porta de casa em Vitória

Policial estava saindo de casa acompanhado do pai quando viu três homens armados andando em sua direção. A corporação disse que, para se proteger, o militar atirou contra os suspeitos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 out 2021 às 12:11

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 12:11

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
O policial militar atirou contra os três suspeitos armados que estavam indo em sua direção Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi baleado por um policial militar no bairro Santa Martha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo a Polícia Militar, o PM atirou porque três homens armados estavam caminhando em sua direção. O suspeito foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital.
De acordo com a Polícia Militar, o policial estava saindo de  casa acompanhado do pai quando viu três homens armados andando em sua direção. A corporação disse que, para se proteger, o militar atirou contra os suspeitos. Um deles foi baleado e socorrido pelo Samu.
Com o suspeito, ainda conforme nota enviada pela PM, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições. Os outros dois comparsas conseguiram fugir. A Polícia Civil também foi demandada, mas afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e não deu mais detalhes.

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