Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/05/2026

O dia favorecerá quem conseguir agir com equilíbrio, sem ignorar os próprios limites Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A sexta-feira trará uma energia de renovação, coragem e amadurecimento emocional. Algumas cartas do tarot indicam novos começos, conquistas e reconhecimento, enquanto outras pedem mais atenção ao desgaste físico e mental causado pelo excesso de responsabilidades. O dia favorecerá quem conseguir agir com equilíbrio, sem ignorar os próprios limites.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Julgamento

O ariano terá um dia de encerramento de ciclos que não fazem mais sentido Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Segundo a carta “O Julgamento”, será um dia de renascimentos, decisões importantes e encerramento de ciclos que não fazem mais sentido. No amor , conversas sinceras poderão trazer clareza emocional e abrir espaço para uma nova fase nas relações. Na carreira, oportunidades de crescimento surgirão quando houver mais confiança na própria capacidade. A saúde emocional melhorará quando você parar de carregar culpas antigas e se permitir recomeçar. Entre amigos, reencontros e diálogos importantes tenderão a mexer com suas emoções.

Touro — Rainha de Espadas

O taurino estará mais racional e consciente sobre o que merece permanecer na sua vida Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Conforme a carta “Rainha de Espadas”, você estará mais racional, observador(a) e consciente sobre o que merece permanecer na sua vida. No amor, será importante agir com sinceridade sem criar barreiras emocionais excessivas. Na carreira, sua inteligência e firmeza o(a) ajudarão a resolver situações delicadas com mais facilidade. A saúde melhorará quando houver respeito aos limites emocionais e se evitar acumular tensão. Entre amigos, conversas honestas fortalecerão conexões verdadeiras.

Gêmeos — 7 de Paus

O geminiano sentirá necessidade de firmeza e coragem para defender suas ideias e prioridades Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Conforme a carta “7 de Paus”, o dia pedirá firmeza emocional e coragem para defender suas ideias e prioridades. No amor, haverá a necessidade de proteger mais seus sentimentos diante de situações desgastantes. Na carreira, os desafios exigirão confiança nas suas capacidades e menos medo de julgamentos externos. A saúde emocional melhorará quando você aprender a dizer “não” sem culpa. Entre amigos , evite entrar em disputas desnecessárias.

Câncer — Pajem de Copas

O canceriano terá um dia de leveza emocional e novidades que poderão movimentar seu coração Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Segundo a carta “Pajem de Copas”, o dia será de leveza emocional, sensibilidade e novidades que poderão movimentar seu coração. No amor, mensagens, reencontros ou aproximações inesperadas tenderão a trazer alegria e romantismo. Na carreira, criatividade e sensibilidade o(a) ajudarão a lidar melhor com situações delicadas. A saúde melhorará quando houver espaço para relaxar e acolher seus sentimentos. Entre amigos, o clima será leve, divertido e cheio de carinho.

Leão — 9 de Paus

O leonino deverá ter cuidado para não carregar tudo sozinho, respeitando os sinais do corpo e da mente Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Conforme a carta “9 de Paus”, você poderá sentir cansaço emocional e necessidade de proteger sua energia de pessoas e situações desgastantes. No amor, experiências antigas farão com que aja de forma mais defensiva do que gostaria. Na carreira , apesar do desgaste, sua persistência será importante para superar desafios. A saúde pedirá mais descanso e atenção aos sinais do corpo e da mente. Entre amigos, procure não carregar tudo sozinho(a).

Virgem — O Carro

O virginiano terá um dia de movimento, crescimento e conquistas importantes em diferentes áreas da vida Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Segundo a carta “O Carro”, você viverá um dia favorável ao movimento, crescimento e conquistas importantes em diferentes áreas da vida. No amor, tenderá a agir com mais clareza sobre o que deseja construir emocionalmente. Na carreira, oportunidades positivas poderão surgir rapidamente, exigindo coragem e iniciativa. Quanto à saúde, haverá mais energia e disposição, mas busque evitar excessos. Entre amigos, sua determinação será admirada e inspiradora.

Libra — 9 de Copas

O libriano terá boas notícias na carreira e um clima harmonioso entre amigos e família Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Conforme a carta “9 de Copas”, você terá um dia de satisfação emocional, sensação de realização e momentos mais leves nas relações pessoais. No amor, haverá espaço para romantismo, carinho e conexões sinceras. Na carreira, boas notícias ou reconhecimento tenderão a fortalecer sua confiança. A saúde emocional melhorará quando você desacelerar a autocobrança e valorizar pequenas alegrias do cotidiano. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e acolhedor.

Escorpião — Rainha de Paus

O escorpiano estará mais confiante, magnético e consciente do próprio valor ao longo do dia Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Conforme a carta “Rainha de Paus”, haverá, da sua parte, mais confiança, magnetismo e consciência do próprio valor. No amor, sua autoestima elevada tenderá a atrair relações mais intensas e verdadeiras. Na carreira, criatividade e liderança o(a) ajudarão a se destacar positivamente. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre produtividade e prazer. Entre amigos, sua presença será admirada e muito valorizada.

Sagitário — Ás de Paus

O sagitariano terá um dia de novos começos, entusiasmo e vontade de explorar direções diferentes Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Paus”, você terá um dia de novos começos, entusiasmo e vontade de explorar caminhos diferentes. No amor, paixões e conexões intensas poderão movimentar suas emoções. Na carreira, oportunidades promissoras tenderão a surgir, trazendo motivação e crescimento. A saúde ganhará mais vitalidade quando canalizar sua energia em algo que realmente desperte entusiasmo. Entre amigos, novidades e convites deixarão a sexta-feira mais animada.

Capricórnio — 10 de Paus

O capricorniano terá um dia de sobrecarga emocional e mental Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Segundo a carta “10 de Paus”, você terá um dia de excesso de responsabilidades e sensação de sobrecarga emocional e mental. No amor, será importante evitar carregar sozinho(a) problemas que precisam ser divididos. Na carreira, o excesso de cobranças poderá gerar desgaste se você não respeitar seus limites. A saúde pedirá mais descanso e atenção ao estresse acumulado. Entre amigos e família , permita-se pedir ajuda quando necessário.

Aquário — Pajem de Espadas

O aquariano terá um dia de movimento mental, curiosidade e conversas que trarão novas perspectivas Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, você viverá um dia de movimento mental, curiosidade e conversas importantes que expandirão suas perspectivas. No amor, mensagens ou diálogos inesperados movimentarão emoções e trarão esclarecimentos. Na carreira, novas ideias e aprendizados surgirão rapidamente, exigindo atenção aos detalhes. A saúde emocional pedirá cuidado com a ansiedade e o excesso de pensamentos acelerados. Entre amigos, trocas leves e inteligentes tornarão a sexta-feira mais interessante.

Peixes — A Temperança

O pisciano deverá agir com calma e inteligência emocional, fortalecendo vínculos e evitando desgastes desnecessários Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock