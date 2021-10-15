Duas mulheres são presas transportando drogas em ônibus no ES

Duas mulheres, de 22 e 24 anos, foram presas em flagrante por tentar transportar drogas da Grande Vitória para o interior do Espírito Santo. As prisões aconteceram na noite desta quinta-feira (14).
As jovens Ingrid Arruda dos Santos, de 24 anos, e Ariane de Andrade Viana, de 22, foram flagradas por policiais militares quando estavam dentro de um ônibus em Cariacica, que seguiria para Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado.
Elas estavam com crack e cocaína nas bolsas e, segundo a polícia, pretendiam entregar a droga no município do interior do Estado.
"A informação inicial que recebemos é que ambas não moram no interior. Porém estavam fazendo serviço de mula, pegando essa droga em Cariacica e levando pra Santa Maria", explicou o sargento Batista, da PM.
Após receberem informações sobre o suposto transporte de drogas para o interior, os policiais decidiram montar pontos de bloqueio para cercar as suspeitas.
"A nossa guarnição, não sabendo o exato local em que elas iriam embarcar, decidiu passar por Cariacica Sede e, logo após o Centro de Cariacica Sede, a guarnição fez um ponto de bloqueio e aguardou o ônibus vir. Foi feita a abordagem e identificamos as duas mulheres. Com uma delas foi encontrada a quantidade de drogas e dinheiro", disse Batista.
As suspeitas estavam com 160 gramas de crack e 12 pinos de cocaína, além de mais de R$ 400. Para a PM, a droga saiu do bairro Flexal, em Cariacica. Trata-se de uma tentativa de traficantes da Grande Vitória de expandir a venda de drogas para o interior.
"Não é a quantidade de droga apreendida, é a situação que estamos vendo do crack saindo da Grande Vitória e atingindo um município do interior, trazendo consequências letais aos jovens daquela cidade", afirmou o policial.
De acordo com a Polícia Civil, as duas mulheres foram levadas para a Delegacia Regional de Cariacica, autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Viana. Além disso, Ingrid Arruda já possuía uma passagem pela Justiça por ameaça e agressão.
Com informações do G1/ES