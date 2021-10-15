Duas mulheres são presas transportando drogas em ônibus no ES

PM apreendeu cocaína, crack e dinheiro em bolsa que era levada pelas jovens Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Duas mulheres, de 22 e 24 anos, foram presas em flagrante por tentar transportar drogas da Grande Vitória para o interior do Espírito Santo . As prisões aconteceram na noite desta quinta-feira (14).

As jovens Ingrid Arruda dos Santos, de 24 anos, e Ariane de Andrade Viana, de 22, foram flagradas por policiais militares quando estavam dentro de um ônibus em Cariacica , que seguiria para Santa Maria de Jetibá , na Região Serrana do Estado.

Elas estavam com crack e cocaína nas bolsas e, segundo a polícia, pretendiam entregar a droga no município do interior do Estado.

"A informação inicial que recebemos é que ambas não moram no interior. Porém estavam fazendo serviço de mula, pegando essa droga em Cariacica e levando pra Santa Maria", explicou o sargento Batista, da PM.

Após receberem informações sobre o suposto transporte de drogas para o interior, os policiais decidiram montar pontos de bloqueio para cercar as suspeitas.

"A nossa guarnição, não sabendo o exato local em que elas iriam embarcar, decidiu passar por Cariacica Sede e, logo após o Centro de Cariacica Sede, a guarnição fez um ponto de bloqueio e aguardou o ônibus vir. Foi feita a abordagem e identificamos as duas mulheres. Com uma delas foi encontrada a quantidade de drogas e dinheiro", disse Batista.

As suspeitas estavam com 160 gramas de crack e 12 pinos de cocaína, além de mais de R$ 400. Para a PM, a droga saiu do bairro Flexal, em Cariacica. Trata-se de uma tentativa de traficantes da Grande Vitória de expandir a venda de drogas para o interior.

"Não é a quantidade de droga apreendida, é a situação que estamos vendo do crack saindo da Grande Vitória e atingindo um município do interior, trazendo consequências letais aos jovens daquela cidade", afirmou o policial.

De acordo com a Polícia Civil , as duas mulheres foram levadas para a Delegacia Regional de Cariacica, autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas ao Centro de Triagem de Viana . Além disso, Ingrid Arruda já possuía uma passagem pela Justiça por ameaça e agressão.