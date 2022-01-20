Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão

Vídeo: servidoras brigam dentro de hospital e são exoneradas em Piúma

Briga foi registrada no corredor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na última terça-feira (18). A Prefeitura do município do Sul do Estado lamentou o episódio e confirmou a exoneração
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 jan 2022 às 12:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:00

Servidoras brigam dentro de hospital e acabam exoneradas
Servidoras brigam dentro de hospital e acabam exoneradas Crédito: Reprodução/ Espírito Santo Notícias
Servidoras brigam dentro de hospital e são exoneradas em Piúma
Duas servidoras da prefeitura de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, foram exoneradas após uma briga dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A confusão foi contida por outros profissionais de saúde no local. A unidade é gerenciada pela Prefeitura do município, que repudiou o episódio. O nome das envolvidas e o motivo da briga não foram repassados pela prefeitura.
Imagens de câmeras de segurança do local, republicadas em redes sociais, flagraram toda a briga ocorrida na manhã desta terça-feira (18). Uma das funcionárias, que aparece de bermuda e chinelo, estaria de folga na data. Ela caminha até a servidora em serviço e elas logo começam com as agressões. A confusão termina quando funcionários aparecem e as separam.

ASSISTA

Na quarta-feira (19), a prefeitura de Piúma divulgou uma nota informando a demissão das servidoras:
“Em relação ao lamentável episódio ocorrido ontem (18) no Hospital de Piúma, a Secretaria Municipal de Saúde, vem a público informar que não compactua com este tipo de atitude de seus servidores. Comunicamos que as duas servidoras envolvidas neste fato desagradável já foram identificadas e exoneradas, não fazendo mais parte da equipe do hospital. Repudiamos qualquer episódio de violência e continuaremos trabalhando incansavelmente para oferecer o melhor em serviços de saúde para a população de Piúma". 

Veja Também

Idoso de 90 anos morre atropelado ao atravessar em rodovia de Nova Venécia

Covid-19 afasta 20% dos profissionais de saúde em Cachoeiro de Itapemirim

Acidente entre caminhão e caminhonete mata mulher em Presidente Kennedy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma Saúde servidores Prefeitura de Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados