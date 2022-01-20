Vídeo: servidoras brigam dentro de hospital e são exoneradas em Piúma

Servidoras brigam dentro de hospital e são exoneradas em Piúma
Duas servidoras da prefeitura de Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, foram exoneradas após uma briga dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A confusão foi contida por outros profissionais de saúde no local. A unidade é gerenciada pela Prefeitura do município, que repudiou o episódio. O nome das envolvidas e o motivo da briga não foram repassados pela prefeitura.
Imagens de câmeras de segurança do local, republicadas em redes sociais, flagraram toda a briga ocorrida na manhã desta terça-feira (18). Uma das funcionárias, que aparece de bermuda e chinelo, estaria de folga na data. Ela caminha até a servidora em serviço e elas logo começam com as agressões. A confusão termina quando funcionários aparecem e as separam.
ASSISTA
Na quarta-feira (19), a prefeitura de Piúma divulgou uma nota informando a demissão das servidoras:
“Em relação ao lamentável episódio ocorrido ontem (18) no Hospital de Piúma, a Secretaria Municipal de Saúde, vem a público informar que não compactua com este tipo de atitude de seus servidores. Comunicamos que as duas servidoras envolvidas neste fato desagradável já foram identificadas e exoneradas, não fazendo mais parte da equipe do hospital. Repudiamos qualquer episódio de violência e continuaremos trabalhando incansavelmente para oferecer o melhor em serviços de saúde para a população de Piúma".