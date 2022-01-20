Vídeo: servidoras brigam dentro de hospital e são exoneradas em Piúma

Imagens de câmeras de segurança do local, republicadas em redes sociais, flagraram toda a briga ocorrida na manhã desta terça-feira (18). Uma das funcionárias, que aparece de bermuda e chinelo, estaria de folga na data. Ela caminha até a servidora em serviço e elas logo começam com as agressões. A confusão termina quando funcionários aparecem e as separam.

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“Em relação ao lamentável episódio ocorrido ontem (18) no Hospital de Piúma, a Secretaria Municipal de Saúde, vem a público informar que não compactua com este tipo de atitude de seus servidores. Comunicamos que as duas servidoras envolvidas neste fato desagradável já foram identificadas e exoneradas, não fazendo mais parte da equipe do hospital. Repudiamos qualquer episódio de violência e continuaremos trabalhando incansavelmente para oferecer o melhor em serviços de saúde para a população de Piúma".