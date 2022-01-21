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Covid-19

Vila Velha abre agendamento para vacinação de crianças nesta sexta

As vagas são para vacinação infantil (primeira dose) e adultos (primeira, segunda e terceira doses), que serão aplicadas no decorrer da próxima semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 jan 2022 às 09:59

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 09:59

Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos
Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, vai disponibilizar 4,8 mil vagas para imunização contra a Covid-19, nesta sexta-feira (21), às 15h, no sistema de agendamento on-line. As vagas são para vacinação infantil (primeira dose) e adultos (primeira, segunda e terceira doses), que serão aplicadas no decorrer da próxima semana.
As vagas deste agendamento são para primeira dose de crianças de 9 a 11 anos (sem comorbidades); primeira dose de crianças de 5 a 11 anos (com comorbidades); D2 da vacina Pfizer para pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias; dose de reforço para pessoas de 18 a 59 anos que receberam a segunda dose há quatro meses e para pessoas acima de 60 anos que receberam a segunda dose há três meses; D2 da vacina Coronavac (pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias) e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, com a vacina Pfizer.
Para realizar o agendamento da criança, os pais ou responsáveis legais deverão fazer o cadastro no site: vacinaeconfia.es.gov.br, entrar na aba "dependente" e incluir o nome.
No ato da vacinação, a criança deve estar acompanhada de um responsável maior de 18 anos e, para que a vacinação ocorra, é necessário levar a caderneta de vacinação da criança, juntamente com a certidão de nascimento ou identidade e CPF ou Cartão Nacional de Saúde.

AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Na Capital,  serão 7.330 vagas às 10h desta sexta-feira (21) para adolescentes e adultos. Confira abaixo a programação de vacinação:
Segunda (24) a sexta (28): Igreja Batista em Jardim da Penha, Unidades de Saúde Andorinhas, Santo Antônio, Santa Luiza, Santa Martha, São Cristóvão e Do Quadro.
Segunda (24) a quarta (26): Manaim Vitória, Unidades de Saúde Vitória (Centro).
Terça (25) a quinta-feira (27): Unidade de Saúde Jardim Camburi.
Terça (25) e quarta-feira (26): Unidade de Saúde Praia do Suá.
Quarta (26) e quinta-feira (27): Unidade de Saúde Bairro República.

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