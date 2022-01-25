Placas de pedra caíram e fecharam uma das pistas Crédito: Fernando Estevão e videomonitoramento

Your browser does not support the audio element. Placas de pedra caem de caminhão em avenida de Vitória

TV Gazeta, o material caiu de um caminhão . Quem passou pelo cruzamento entre a Reta da Penha e a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória , na manhã desta terça-feira (24), se deparou com diversas placas de pedra caídas no local. Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da, o material caiu de um caminhão .

A Guarda Municipal de Vitória informou que o motorista do caminhão seguia na Reta da Penha e, ao curvar para entrar na Avenida Desembargador Santos Neves, o material caiu na via, fechando uma das pistas.

Junto das pedras foi encontrada uma nota fiscal que dá conta de que o material seria para a exportação. O motorista do caminhão não ficou no local e não foi localizado.

Por volta das 10h da manhã, a Prefeitura de Vitória informou que a limpeza da via havia sido concluída e o trânsito fluía normalmente no local.

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O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), que houve queda de placas de granito de um caminhão que transportava o produto, na manhã desta terça-feira (25), no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Avenida Reta da Penha, no bairro Santa Helena. A Semsu ressaltou que não foi possível identificar o veículo envolvido.

"O grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizou interdição do local onde estavam os restos de granito, com cones e uma equipe para garantir a fluidez. Foi acionada uma equipe de limpeza da Central de Serviços para recolher os cacos e pedaços de placas de granito", finalizou a prefeitura.

*Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta