Placas de pedra caem de caminhão em avenida de Vitória
Quem passou pelo cruzamento entre a Reta da Penha e a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã desta terça-feira (24), se deparou com diversas placas de pedra caídas no local. Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o material caiu de um caminhão .
A Guarda Municipal de Vitória informou que o motorista do caminhão seguia na Reta da Penha e, ao curvar para entrar na Avenida Desembargador Santos Neves, o material caiu na via, fechando uma das pistas.
Junto das pedras foi encontrada uma nota fiscal que dá conta de que o material seria para a exportação. O motorista do caminhão não ficou no local e não foi localizado.
Por volta das 10h da manhã, a Prefeitura de Vitória informou que a limpeza da via havia sido concluída e o trânsito fluía normalmente no local.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), que houve queda de placas de granito de um caminhão que transportava o produto, na manhã desta terça-feira (25), no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Avenida Reta da Penha, no bairro Santa Helena. A Semsu ressaltou que não foi possível identificar o veículo envolvido.
"O grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizou interdição do local onde estavam os restos de granito, com cones e uma equipe para garantir a fluidez. Foi acionada uma equipe de limpeza da Central de Serviços para recolher os cacos e pedaços de placas de granito", finalizou a prefeitura.
*Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta
Atualização
21/01/2022 - 10:25
Uma faixa da pista, que estava interditada, foi liberada durante a manhã após a limpeza do local. O texto foi atualizado.