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Perto da Reta da Penha

Placas de pedra caem de caminhão em avenida de Vitória

Guarda Municipal de Vitória informou que placas caíram durante uma manobra do caminhão na curva da Reta da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 jan 2022 às 08:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 08:12

Placas de pedra caíram e fecharam uma das pistas Crédito: Fernando Estevão e videomonitoramento
Placas de pedra caem de caminhão em avenida de Vitória
Quem passou pelo cruzamento entre a Reta da Penha e a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã desta terça-feira (24), se deparou com diversas placas de pedra caídas no local. Conforme apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, o material caiu de um caminhão .
A Guarda Municipal de Vitória informou que o motorista do caminhão seguia na Reta da Penha e, ao curvar para entrar na Avenida Desembargador Santos Neves, o material caiu na via, fechando uma das pistas. 
Junto das pedras foi encontrada uma nota fiscal que dá conta de que o material seria para a exportação. O motorista do caminhão não ficou no local e não foi localizado.
Por volta das 10h da manhã, a Prefeitura de Vitória informou que a limpeza da via havia sido concluída e o trânsito fluía normalmente no local. 

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VITÓRIA 

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu),  que houve queda de placas de granito de um caminhão que transportava o produto, na manhã desta terça-feira (25), no cruzamento da Avenida Desembargador Santos Neves com a Avenida Reta da Penha, no bairro Santa Helena. A Semsu ressaltou que não foi possível identificar o veículo envolvido.
"O grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) realizou interdição do local onde estavam os restos de granito, com cones e uma equipe para garantir a fluidez. Foi acionada uma equipe de limpeza da Central de Serviços para recolher os cacos e pedaços de placas de granito", finalizou a prefeitura. 
*Com informações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta

Atualização

21/01/2022 - 10:25
Uma faixa da pista, que estava interditada, foi liberada durante a manhã após a limpeza do local. O texto foi atualizado.

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