A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que, com a assinatura do Termo de Compromisso, “as obras de construção dos pontos de embarque e desembarque em Vitória devem começar nos próximos dias na Praça do Papa e posteriormente, na Rodoviária de Vitória, que está em fase de aprovação de projeto devido a mudança de local”.

Veja como será o aquaviário na Baía de Vitória Crédito: Divulgação/ Governo do Estado

Your browser does not support the audio element. Governo e prefeitura fecham acordo para início das obras do aquaviário em Vitória

Segundo a pasta, o planejamento dessa etapa de obras está sendo desenvolvido em conjunto com a empresa responsável pelas intervenções e ainda não há uma data específica, embora o plano seja que comecem o mais brevemente possível.

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que mediou o acordo entre o Estado e a prefeitura, esclareceu que “as obras na Praça do Papa terão continuidade, conforme o cronograma estabelecido pelo Governo. Já as obras de instalação do trapiche do aquaviário na rodoviária serão iniciadas após a prefeitura analisar e aprovar o projeto para o local, a ser apresentado pelo Estado".

O secretário de Governo e de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira explicou que o projeto arquitetônico apresentado anteriormente contemplava um local diferente e, por isso, não compatível com as intervenções previstas.

“Havia um estudo anterior para que fossem realizadas obras no Centro, mas passou para a rodoviária, e não havia um projeto pronto contemplando isso. Precisamos esperar esse projeto arquitetônico para ver se está adequado, e, se estiver tudo certo, as obras na rodoviária também poderão ser iniciadas.”

Já o estudo do impacto de vizinhança (IEV), também exigido pela Prefeitura de Vitória, será desenvolvido e entregue em paralelo com as obras, conforme já acordado anteriormente e adiantado por A Gazeta em 16 de dezembro. A administração municipal ofereceu conceder 10 dos 14 itens do Termo de Compromisso Urbanístico e Ambiental, para agilizar o estudo, que deverá ser concluído pelo Estado.

“Durante alguns meses vínhamos realizando diversas tratativas com o governo. Já tinha sido proposto que faríamos um termo de compromisso para que o estudo de impacto exigido pudesse ser feito de forma simultânea, em paralelo com a obra em andamento. Chegamos a um acordo e foi assinado um termo. O Estado vai fazer a contagem de pública, audiência pública, outros estudos. Nós também vamos colaborar com outras análises, mas a obra é de responsabilidade do Estado apenas”, explicou o secretário Marcelo de Oliveira.

Em janeiro, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, que o Sistema Aquaviário, um dos projetos de mobilidade urbana mais aguardados dos últimos anos, estava previsto para ter as operações iniciadas em agosto deste ano, quando os píeres já estarão prontos e os barcos circulando pelo sistema, que será uma extensão do Sistema Transcol, usando o mesmo cartão para pagamento da passagem.