Por que novo aquaviário não terá ponto no Dom Bosco, em Vitória

As obras para implantação do Sistema Aquaviário estão acontecendo a pleno vapor. A previsão é de que o serviço passe a funcionar no segundo semestre de 2022. Mas não será a primeira vez que moradores da Grande Vitória terão a chance de se deslocar de um município ao outro em embarcações que farão trajeto entre as cidades pelo mar.

Sistema Aquaviário foi originalmente implantado em 1978, operando entre altos e baixos durante duas décadas. Os passageiros contavam com as seguintes estações de embarque e desembarque: Prainha (Vila Velha), Dom Bosco (Vitória), Paul (Vila Velha), Centro (Vitória), Rodoviária (Vitória) e Porto de Santana (Cariacica). Muitos destes foram extintos ao longo dos anos, como é o caso do ponto do Dom Bosco, em alusão ao antigo terminal, muito marcado na memória dos capixabas.

Lancha do sistema aquaviário no Centro de Vitória, em 1991 Crédito: Nestor Müller / Arquivo

Após questionamentos de leitores, A Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), que explicou que a escolha dos pontos da Praça do Papa e Rodoviária de Vitória levou em consideração a multimodalidade, pois são regiões atendidas por outros modais, como ônibus, carro e bicicleta, e por serem polos concentradores de demanda.

“Com a desativação do Terminal Dom Bosco na região do antigo Terminal Aquaviário na Beira Mar, as áreas que concentram essas características de maneira mais adequada para o início da operação passaram a ser a Praça do Papa e a Rodoviária", disse a secretaria em nota.

Além da Praça do Papa e da Rodoviária, o novo aquaviário terá local de desembarque e embarque em Porto de Santana (Cariacica) e Prainha (Vila Velha).

A antiga estrutura do ponto do Dom Bosco já nem existe, tendo sido demolida em 2013, “a pedido da população e das autoridades de segurança, pois tinha virado ponto de consumo de drogas e estava gerando insegurança no local”, ainda segundo a Semobi.

Estrutura do antigo Terminal Aquaviário Dom Bosco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A secretaria não descarta, entretanto, a possibilidade de que outras áreas sejam contempladas no futuro.