Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mobilidade Urbana

Aquaviário deve voltar a funcionar até o fim de 2021, diz secretário do ES

Segundo Fábio Damasceno, previsão é que dois píeres estejam prontos para operarem com dois barcos até o fim do ano

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 08:52
Imagens do projeto do novo aquaviário
Imagens do projeto do novo aquaviário Crédito: Divulgação/Governo do Estado
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que as obras para início da operação do aquaviário na Grande Vitória devem ser concluídas até o fim de 2021. A declaração foi dada em entrevista à TV Gazeta nesta segunda-feira (12).
Damasceno informou que já foi dada a ordem de serviço para a empresa que iniciará as obras dos píeres em Cariacica e Vila Velha e que, paralelamente a isso, a pasta está concluindo as fases de licenciamento com as prefeituras e a Marinha.
“Estamos avançando no Iema. Na Prefeitura de Vila Velha o aquaviário foi aprovado em Conselho. Cariacica está dando para nós rapidamente a aprovação. Estamos tratando com a Marinha a parte operacional, de segurança, e estamos finalizando todos os procedimentos com a Marinha. A partir daí, a gente consegue ter obra e uma previsão de até o fim do ano termos obras concluídas para operação”, destacou.
De acordo com o secretário, a previsão é que dois dos quatro píeres estejam prontos e em funcionamento até o fim do ano. Segundo ele, não é necessário que todas as quatro estruturas estejam prontas para que o sistema comece a operar.
“Até o fim do ano, a previsão é ter dois píeres em funcionamento. Temos prioridade com Prainha e Enseada do Suá, mas provavelmente teremos Cariacica pronto. E queremos ter pelo menos dois barcos em operação - dos cinco, que serão quatro barcos e um de reserva. Então, com dois barcos e dois píeres, já vamos começar a entender esta volta do aquaviário. Não vamos depender dos quatro píeres prontos para iniciar as operações. Tendo dois pontos, o aquaviário começa a operar para a população”, destacou.

INVESTIMENTO

O investimento para a construção dos píeres é de R$ 6 milhões, sendo dois em Vitória, no Centro e na Enseada do Suá; um em Vila Velha, na Prainha; e outro em Cariacica, em Porto de Santana. “E estamos agora concluindo o edital de chamamento para convocar a empresa que vai fazer a operação do aquaviário”, disse.
Sobre o custeio da operação do aquaviário, o secretário afirmou que o mesmo será incluído nos sistemas de transporte metropolitano, como o Transcol. Mas que todo o recurso para a operação está previsto em planejamento.
“Existe a separação entre os sistemas de transporte. Já temos o recurso para o Transcol. Esse investimento não vai fazer falta, todo o planejamento é feito para isso. É um bom planejamento financeiro e operacional para que os sistemas possam coexistir. Já temos o recurso separado para os dois sistemas”, concluiu.

Veja como será o novo aquaviário

LEIA MAIS SOBRE O CASO

ES autoriza obras de píeres do aquaviário começando por Cariacica

Tarifa do aquaviário será mais cara que Transcol e barcos terão ar-condicionado

Governo do ES publica edital para o aquaviário com quatro pontos de parada

Volta do aquaviário é medida que já deveria ter sido tomada há mais tempo

Na Ilha de Vitória, população espera saída rumo ao aquaviário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados