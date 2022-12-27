Vila Velha vai pagar abono de R$ 1 mil para mais de 10 mil servidores

A Prefeitura de Vila Velha vai pagar abono no valor de R$ 1 mil para mais de 10 mil servidores ativos do município. O benefício foi anunciado pelo prefeito Arnaldinho Borgo nesta segunda-feira (26).

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Segundo a prefeitura, 10.070 servidores que estão na ativa na folha de pagamento do mês de dezembro receberão a quantia no dia 17 de janeiro.

Na mensagem de anúncio do abono, o prefeito Arnaldinho Borgo informou que o pagamento do abono é um reconhecimento que faz parte do grande plano de valorização dos servidores que, ao longo do ano, passaram por capacitações, formações, receberam novos equipamentos e incentivos, culminando com o anúncio do Plano de Cargos e Salários e, agora, o benefício.

“Não fazemos nada sozinhos. Evidente que nossa gestão caminhou ao lado do servidor ao longo do ano. Com 200% de reajuste no auxílio-alimentação, capacitações, melhorias de instrumentos de trabalho, modernização da estrutura, novos equipamentos, reajuste salarial e passando há duas semanas pelo anúncio do Plano de Cargos e Salários, que era uma reivindicação de vários anos. Nós fizemos porque houve planejamento, para valorizar quem entrega conosco uma nova Vila Velha aos nossos munícipes, fazendo da nossa cidade o melhor lugar para investir, visitar e morar no Espírito Santo”, comentou o prefeito.

Servidores de Vitória e do governo do ES também tiveram abono

O restante dos servidores do Estado, incluindo todas as categorias, receberam a bonificação de R$ 1,5 mil.