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Em 17 de janeiro

Vila Velha vai pagar abono de R$ 1 mil para mais de 10 mil servidores

Quantia será paga, no próximo dia 17, a todos os servidores que estejam na ativa na folha de pagamento do mês de dezembro
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 dez 2022 às 08:30

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 08:30

A Prefeitura de Vila Velha vai pagar abono no valor de R$ 1 mil para mais de 10 mil servidores ativos do município. O benefício foi anunciado pelo prefeito Arnaldinho Borgo nesta segunda-feira (26).
Câmaras e prefeituras
Prefeitura de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Segundo a prefeitura, 10.070 servidores que estão na ativa na folha de pagamento do mês de dezembro receberão a quantia no dia 17 de janeiro.
Na mensagem de anúncio do abono, o prefeito Arnaldinho Borgo informou que o pagamento do abono é um reconhecimento que faz parte do grande plano de valorização dos servidores que, ao longo do ano, passaram por capacitações, formações, receberam novos equipamentos e incentivos, culminando com o anúncio do Plano de Cargos e Salários e, agora, o benefício.
“Não fazemos nada sozinhos. Evidente que nossa gestão caminhou ao lado do servidor ao longo do ano. Com 200% de reajuste no auxílio-alimentação, capacitações, melhorias de instrumentos de trabalho, modernização da estrutura, novos equipamentos, reajuste salarial e passando há duas semanas pelo anúncio do Plano de Cargos e Salários, que era uma reivindicação de vários anos. Nós fizemos porque houve planejamento, para valorizar quem entrega conosco uma nova Vila Velha aos nossos munícipes, fazendo da nossa cidade o melhor lugar para investir, visitar e morar no Espírito Santo”, comentou o prefeito.

Servidores de Vitória e do governo do ES também tiveram abono

Em outubro deste ano, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, anunciou um abono também no valor de R$ 1 mil para servidores do município. O pagamento do recurso saiu com a folha de novembro e todos os servidores ativos foram contemplados pela medida.
Os profissionais da Educação da rede estadual do Espírito Santo, que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), receberam abono de R$ 7,2 mil neste ano. 
O restante dos servidores do Estado, incluindo todas as categorias, receberam a bonificação de R$ 1,5 mil. 
Vila Velha vai pagar abono de R$ 1 mil para mais de 10 mil servidores

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