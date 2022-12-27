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Vai ter chuva? Confira como fica o tempo na virada do ano no ES

Previsão do Incaper mostra que o tempo deve ficar um pouco mais estável no fim de semana, com chuva isolada apenas em algumas localidades

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 06:49

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 dez 2022 às 06:49
Vila Velha teve 15 minutos de queima de fogos no Réveillon 2022
Vila Velha teve 15 minutos de queima de fogos no Réveillon 2022 Crédito: Vitor Jubini
O tempo no fim de semana em que ocorre a virada de ano promete ser mais estável no Espírito Santo em relação às últimas semanas. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê a possibilidade de chuvas isoladas apenas em algumas localidades e temperaturas nas alturas, típicas do verão.
De acordo com levantamento feito pela meteorologista Thabata Brito, do Incaper, no próximo sábado (31), o último de 2022, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia no Estado. Chove fraco e rápido durante a manhã e a tarde na Região Nordeste do Estado.
Nas Regiões Norte, Noroeste, Serrana e na Grande Vitória são esperadas chuvas passageiras durante a tarde. Com isso, a hora da virada deve ser de tempo estável no Estado.
Na Região Sul, a chuva é esperada a partir da tarde e podem ocorrer em forma de pancadas isoladas nos trechos mais afastados do litoral. Nas praias capixabas, o vento segue com moderada intensidade, podendo ocorrer rajadas mais fortes nas praias da Região Sul.
“As temperaturas irão variar entre 22 °C e 32 °C pela metade norte do Estado, de 20 °C a 34 °C na Região Sul, de 16 °C a 26 °C nos trechos mais altos da Região Serrana e de 18 °C a 29 °C nas baixadas da Região. Já na Grande Vitória, varia de 20 °C a 32 °C”, explica a meteorologista.
Para o primeiro dia de 2023, está previsto sol entre algumas nuvens ao longo dia pelo Estado. É esperada apenas chuva fraca e passageira durante a manhã e à tarde na Região Nordeste e, a partir da tarde, nas Regiões Norte, Noroeste, Serrana e na Grande Vitória.
“As temperaturas seguem sem grandes alterações. Nas praias capixabas, o vento segue com moderada intensidade", reforça Thabata Brito.

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