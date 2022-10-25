Servidores de Vitória terão abono de R$ 1 mil no pagamento de novembro

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, anunciou que dará abono de R$ 1 mil para servidores do município. A informação foi divulgada em transmissão no Instagram, nesta terça-feira (25). O projeto de lei do Executivo deve ser enviado, de acordo com o gestor da capital, para a Câmara na próxima segunda-feira (31). O pagamento do recurso deve sair junto com a folha de novembro.
Todos os servidores ativos serão contemplados pela medida, segundo Pazolini. Ele acrescentou ainda que o benefício visa ao reconhecimento da categoria e que poderá ser pago devido aos ajustes nas contas públicas. Ele disse também que com essa reorganização financeira da cidade conseguirá fazer investimentos bilionários nos próximos anos, principalmente em infraestrutura.