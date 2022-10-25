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Servidores de Vitória terão abono de R$ 1 mil no pagamento de novembro

Anúncio foi feito por Pazolini em transmissão nas redes sociais. Segundo o prefeito, reorganização das contas públicas tem permitido o pagamento de benefícios e também investimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2022 às 12:43

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 12:43

Vitória
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini anunciou mais ônibus aos moradores da capital neste domingo (14) Crédito: Reprodução/Instagram
prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, anunciou que dará abono de R$ 1 mil para servidores do município. A informação foi divulgada em transmissão no Instagram, nesta terça-feira (25). O projeto de lei do Executivo deve ser enviado, de acordo com o gestor da capital, para a Câmara na próxima segunda-feira (31). O pagamento do recurso deve sair junto com a folha de novembro. 
Todos os servidores ativos serão contemplados pela medida, segundo Pazolini. Ele acrescentou ainda que o benefício visa ao reconhecimento da categoria e que poderá ser pago devido aos ajustes nas contas públicas. Ele disse também que com essa reorganização financeira da cidade conseguirá fazer investimentos bilionários nos próximos anos, principalmente em infraestrutura.

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