Professor do ES terá abono de R$ 7,2 mil e outros servidores de R$ 1,5 mil

Os profissionais da Educação da rede estadual do Espírito Santo, que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), terão abono de R$ 7,2 mil neste ano. A informação é do governador Renato Casagrande, publicada, nesta sexta-feira (25), no Twitter.
O restante dos servidores do Estado, incluindo todas as categorias, terão bonificação de R$ 1,5 mil, de acordo com o post do chefe do Executivo nas redes sociais.
A proposta com a premiação foi enviada para Assembleia Legislativa para ser votada e, se aprovada, sairá ainda no pagamento de dezembro. O valor do benefício será maior para professores e outras categorias do ensino devido às sobras de recursos do Fundeb. Todo o valor transferido pela União precisa ser aplicado no mesmo ano fiscal.
Na última segunda-feira (21), A Gazeta divulgou com exclusividade que nesta semana seria anunciado o pagamento desse benefício aos servidores estaduais.
Em entrevista para A Gazeta, em 31 de outubro, um dia após a reeleição, Casagrande afirmou que estudava liberar a bonificação aos funcionários públicos, mas que isso dependeria de análise das contas públicas.
No Twitter, nesta sexta (25), o governador destacou que esse pagamento será possível por conta da boa gestão fiscal. Relatório do Caixa do Tesouro, que mostra quanto o Espírito Santo economizou para colocar em espécie de poupança, revela que o Estado acumulou R$ 2,99 bilhões em reservas entre janeiro e agosto de 2022.