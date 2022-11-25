Professor do ES terá abono de R$ 7,2 mil e outros servidores de R$ 1,5 mil

O restante dos servidores do Estado, incluindo todas as categorias, terão bonificação de R$ 1,5 mil, de acordo com o post do chefe do Executivo nas redes sociais.

Para os servidores em exercício na Secretaria de Estado da Educação, encaminhamos a proposta de bonificação no valor de R$ 7.200. Medida excepcional em virtude das particularidades do FUNDEB.

No Twitter, nesta sexta (25), o governador destacou que esse pagamento será possível por conta da boa gestão fiscal. Relatório do Caixa do Tesouro, que mostra quanto o Espírito Santo economizou para colocar em espécie de poupança, revela que o Estado acumulou R$ 2,99 bilhões em reservas entre janeiro e agosto de 2022.