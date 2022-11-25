Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presente de Natal

Professor do ES terá abono de R$ 7,2 mil e outros servidores de R$ 1,5 mil

Informação foi publicada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, nas redes sociais nesta sexta-feira (25)
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

25 nov 2022 às 08:08

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 08:08

Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, em Vitória
Palácio Anchieta: gestão fiscal tem garantido recursos para benefícios aos servidores Crédito: Hélio Filho / Secom
Os profissionais da Educação da rede estadual do Espírito Santo, que recebem pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), terão abono de R$ 7,2 mil neste ano. A informação é do governador Renato Casagrande, publicada, nesta sexta-feira (25), no Twitter.
O restante dos servidores do Estado, incluindo todas as categorias, terão bonificação de R$ 1,5 mil, de acordo com o post do chefe do Executivo nas redes sociais.
A proposta com a premiação foi enviada para Assembleia Legislativa para ser votada e, se aprovada, sairá ainda no pagamento de dezembro. O valor do benefício será maior para professores e outras categorias do ensino devido às sobras de recursos do Fundeb. Todo o valor transferido pela União precisa ser aplicado no mesmo ano fiscal.
Na última segunda-feira (21), A Gazeta divulgou com exclusividade que nesta semana seria anunciado o pagamento desse benefício aos servidores estaduais.
Em entrevista para A Gazeta, em 31 de outubro, um dia após a reeleição, Casagrande afirmou que estudava liberar a bonificação aos funcionários públicos, mas que isso dependeria de análise das contas públicas.
No Twitter, nesta sexta (25), o governador destacou que esse pagamento será possível por conta da boa gestão fiscal. Relatório do Caixa do Tesouro, que mostra quanto o Espírito Santo economizou para colocar em espécie de poupança, revela que o Estado acumulou R$ 2,99 bilhões em reservas entre janeiro e agosto de 2022.

LEIA MAIS

Câmara de cidade do ES vai pagar abono de acordo com número de doses de vacina

TRE-ES mantém decisão que reconheceu fraude à cota de gênero pelo Podemos de Guarapari

Casagrande defende chapa de consenso para presidência da Assembleia do ES

PF mira esquema de propina envolvendo servidores de Presidente Kennedy

Manifestações antidemocráticas são criminosas? Especialistas explicam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande servidores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa
Imagem de destaque
Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados