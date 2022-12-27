Caminhão-tanque pega fogo na BR 101 em Viana; veja vídeo

Um caminhão-tanque pegou fogo quando estava passando pela pista lateral da BR 101, ao lado do viaduto, na entrada do bairro Marcilio de Noronha, em Viana. O incêndio aconteceu pouco depois das 21h desta segunda-feira (26). A equipe do Corpo de Bombeiros teve dificuldade para conter as chamas altas, que por pouco não encobriram os militares.

O repórter Caique Verli, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que testemunhas contaram aos Bombeiros que o fogo começou na parte de cima do veículo. O motorista disse aos militares que havia descarregado a carga de gasolina momentos antes do incêndio e que o tanque estava vazio. Por volta das 22h, os Bombeiros apagaram o fogo.

Caminhão-tanque pega fogo na BR 101 em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. O motorista disse que estava passando pela pista lateral quando populares aqui na BR fizeram sinal para ele avisando que a parte de cima do tanque estava pegando fogo. Ele parou o veículo e desceu do caminhão.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros chegou a ser enviada ao local, mas o motorista não se feriu. Uma área de pelo menos 500 metros da pista lateral ficou interditada por causa do risco de uma grande explosão. Após apagar o incêndio, os militares ainda fizeram o trabalho de resfriamento do veículo e de limpeza da pista, pois houve vazamento de óleo na BR 101.