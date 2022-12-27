Casagrande faz balanço do governo e fala sobre expectativa do novo mandato no ES

Reeleito no fim de outubro, com 53,8% dos votos válidos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assume seu novo mandato a partir de 1º de janeiro. Em entrevista à CBN Vitória, o governador faz um balanço do governo, ao longo dos últimos quatro anos, e aponta as prioridades do novo mandato. Essa será a terceira vez que Casagrande vai comandar o Estado.
Seu vice será o ex-senador e ex-vice-governador Ricardo Ferraço do PSDB. Natural de Castelo (ES), Renato Casagrande, de 61 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito. Foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em 2010 e 2018 foi eleito governador do Espírito Santo. Também já atuou como secretário de Estado de Agricultura, secretário municipal de Meio Ambiente da Serra e secretário municipal de Desenvolvimento Rural do município de Castelo