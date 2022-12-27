Casagrande faz balanço do governo e fala sobre expectativa do novo mandato no ES

Reeleito no fim de outubro, com 53,8% dos votos válidos, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assume seu novo mandato a partir de 1º de janeiro. Em entrevista à CBN Vitória, o governador faz um balanço do governo, ao longo dos últimos quatro anos, e aponta as prioridades do novo mandato. Essa será a terceira vez que Casagrande vai comandar o Estado.