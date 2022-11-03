Fusões de secretarias e órgãos podem ser revertidas no ES

Palácio Anchieta é a sede do governo do Espírito Santo. Não é lá que funcionam as secretarias, mas é o local de onde o governador despachaCrédito: Hélio Filho / Secom
O martelo ainda não foi batido. Mas a coluna apurou que o futuro governo Renato Casagrande (PSB), que começa em primeiro de janeiro de 2023, pode reverter algumas fusões realizadas pela atual gestão, capitaneada pelo próprio Casagrande.
De acordo com um membro do primeiro escalão, isso está sob avaliação. Em 2019, o governador enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que extinguiu o Instituto de Obras Públicas do Estado (Iopes) e transformou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) em Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo.
A sigla DER-ES permaneceu. O órgão fundido, sob o comando de Luiz Cesar Maretto, passou a cuidar das rodovias e de todas as demais obras públicas.
Alguns integrantes do governo consideram que o DER, assim, "ficou muito pesado". Aumentou a burocracia.
Pode ser que o governador reeleito decida deixar o DER apenas com as obras viárias e retome o Iopes.
Outra mudança em estudo é desmembrar a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides). Como o nome da pasta indica, ela concentra muitas atividades.
E não era assim. Até 2021, havia a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).
Em junho do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou, a pedido de Casagrande, a junção das duas.
"As entidades vinculadas à nova Secretaria serão a Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás); a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes); a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes); o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem) e a Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp)", informou o governo, na ocasião.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.