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Nova gestão

Vports prorroga PDV para desligar funcionários da antiga Codesa

Nova operadora do Porto de Vitória esticou até 31 de maio o prazo para trabalhadores aderirem à proposta

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 12:49

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

06 abr 2023 às 12:49
Vports, nova operadora do Porto de Vitória após a privatização, prorrogou seu programa de desligamento voluntário destinado a funcionários da antiga Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa). O prazo para adesão dos trabalhadores, que era até 31 de março, agora vai até 31 de maio.
De acordo com a Vports, que assumiu a gestão em setembro de 2022, o Plano de Desligamento Incentivado e Voluntário (PDIV) foi lançado em janeiro deste ano. A empresa não informou quantos trabalhadores já se desligaram ou meta de adesão.
Complexo Portuário de Vitória, Companhia Docas do Espirito Santo, (Codesa)
Porto de Vitória é operado pela Vports desde setembro de 2022 Crédito: Fernando Madeira
Entre as condições e benefícios ofertados aos trabalhadores, há subsídio financeiro especial, programa de requalificação profissional, workshops de preparação para nova carreira e consultoria individual de desenvolvimento.
A Vports destacou que o plano foi desenvolvido e validado em conjunto com os sindicatos que representam os trabalhadores do Porto de Vitória.
Vports prorroga PDV para desligar funcionários da antiga Codesa
"A empresa tem acompanhado de perto todas as tratativas, prezando pelo diálogo aberto, transparente e humanizado", afirmou a Vports.

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