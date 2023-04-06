Vports prorroga PDV para desligar funcionários da antiga Codesa

De acordo com a Vports, que assumiu a gestão em setembro de 2022, o Plano de Desligamento Incentivado e Voluntário (PDIV) foi lançado em janeiro deste ano. A empresa não informou quantos trabalhadores já se desligaram ou meta de adesão.

Porto de Vitória é operado pela Vports desde setembro de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Entre as condições e benefícios ofertados aos trabalhadores, há subsídio financeiro especial, programa de requalificação profissional, workshops de preparação para nova carreira e consultoria individual de desenvolvimento.

A Vports destacou que o plano foi desenvolvido e validado em conjunto com os sindicatos que representam os trabalhadores do Porto de Vitória.

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