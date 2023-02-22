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Após privatização

Codesa muda de nome e anuncia R$ 130 milhões em investimentos

Nova marca vai representar o complexo portuário composto pelos terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho; aporte financeiro deve dobrar a movimentação de cargas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2023 às 19:13

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 19:13

Complexo Portuário de Vitória, Companhia Docas do Espirito Santo, (Codesa)
Investimentos serão feitos para melhorar a infraestrutura do complexo portuário Crédito: Fernando Madeira
Após quase um ano do leilão que levou à concessão da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), a empresa muda de nome e anuncia investimentos da ordem de R$ 130 milhões. A nova marca, Vports, representa o complexo portuário composto pelos terminais de VitóriaVila Velha e Barra do Riacho, em Aracruz — primeiro e, até o momento, único porto sob gestão privada no país. 
Com o aporte financeiro, que deverá ser destinado a obras de infraestrutura e outras melhorias, a expectativa é dobrar a movimentação do complexo portuário para 15 milhões de toneladas anuais até 2028. 
Serão oito grandes projetos principais com foco na revitalização da ferrovia, reforma de berços e recuperação de plataforma. “Os investimentos buscam tornar o VPorts um elo logístico ainda mais eficiente entre os ativos de infraestrutura no Brasil, atuando como um relevante indutor do desenvolvimento e gerando riquezas com responsabilidade socioambiental", frisa o diretor-presidente Ilson Hulle.
Conforme informações do Vports, um dos mais importantes projetos, pautado na integração de todos os modais, prevê a recuperação das vias ferroviárias na área do Porto de Capuaba, em Vila Velha. A expectativa é aumentar o volume de carga do terminal em 5 milhões de toneladas de produtos, como granéis minerais e agrícolas, até 2025, contribuindo também na diversificação da carga operada.

Novo nome

Embora tenha sido anunciada em um encontro interno da empresa, a nova marca será oficialmente lançada na Intermodal 2023, importante evento de logística das Américas, que será realizado entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, em São Paulo. 
Foram meses de estudo e desenvolvimento para apresentar o novo nome ao mercado e, segundo Ilson Hulle, a novidade expressa um compromisso da nova gestão de elevar a competitividade.
“Nós somos o único porto multipropósito do Espírito Santo e temos em nossa essência a missão de impulsionar novos negócios e fomentar o desenvolvimento socioeconômico regional e do país. Temos um porto pronto, pioneiro em diversas frentes, para atuar com inovação, segurança, agilidade e qualidade", destacou o diretor-presidente.
Com localização privilegiada na costa brasileira, o Vports possui 1,5 milhão de metros quadrados de áreas disponíveis para exploração, 450 mil toneladas de armazenagem estática e vai fazer investimentos para impulsionar a movimentação nos próximos cinco anos. Os valores previstos já estão contemplados pelo contrato de concessão.
A agora antiga Codesa foi concedida por R$ 106 milhões à Quadra Capital, em leilão realizado no dia 30 de março de 2022, para um contrato de 35 anos. Foi o primeiro leilão de estatal do setor portuário do país, o que, segundo analistas, servirá como "teste" para outras privatizações na área. 
Com informações da assessoria do Vports

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