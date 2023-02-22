Codesa muda de nome e anuncia R$ 130 milhões em investimentos

Investimentos serão feitos para melhorar a infraestrutura do complexo portuário Crédito: Fernando Madeira

Com o aporte financeiro, que deverá ser destinado a obras de infraestrutura e outras melhorias, a expectativa é dobrar a movimentação do complexo portuário para 15 milhões de toneladas anuais até 2028.

Serão oito grandes projetos principais com foco na revitalização da ferrovia, reforma de berços e recuperação de plataforma. “Os investimentos buscam tornar o VPorts um elo logístico ainda mais eficiente entre os ativos de infraestrutura no Brasil, atuando como um relevante indutor do desenvolvimento e gerando riquezas com responsabilidade socioambiental", frisa o diretor-presidente Ilson Hulle.

Conforme informações do Vports, um dos mais importantes projetos, pautado na integração de todos os modais, prevê a recuperação das vias ferroviárias na área do Porto de Capuaba, em Vila Velha. A expectativa é aumentar o volume de carga do terminal em 5 milhões de toneladas de produtos, como granéis minerais e agrícolas, até 2025, contribuindo também na diversificação da carga operada.

Novo nome

Embora tenha sido anunciada em um encontro interno da empresa, a nova marca será oficialmente lançada na Intermodal 2023, importante evento de logística das Américas, que será realizado entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, em São Paulo.

Foram meses de estudo e desenvolvimento para apresentar o novo nome ao mercado e, segundo Ilson Hulle, a novidade expressa um compromisso da nova gestão de elevar a competitividade.

“Nós somos o único porto multipropósito do Espírito Santo e temos em nossa essência a missão de impulsionar novos negócios e fomentar o desenvolvimento socioeconômico regional e do país. Temos um porto pronto, pioneiro em diversas frentes, para atuar com inovação, segurança, agilidade e qualidade", destacou o diretor-presidente.

Com localização privilegiada na costa brasileira, o Vports possui 1,5 milhão de metros quadrados de áreas disponíveis para exploração, 450 mil toneladas de armazenagem estática e vai fazer investimentos para impulsionar a movimentação nos próximos cinco anos. Os valores previstos já estão contemplados pelo contrato de concessão.

A agora antiga Codesa foi concedida por R$ 106 milhões à Quadra Capital , em leilão realizado no dia 30 de março de 2022, para um contrato de 35 anos. Foi o primeiro leilão de estatal do setor portuário do país, o que, segundo analistas, servirá como "teste" para outras privatizações na área.