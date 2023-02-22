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Telefonia móvel

Consumidores começam a ver redução de ICMS na conta de celular no ES

Aprovada em junho de 2022, redução da alíquota foi ofensiva parlamentar e do governo para baixar preço de serviço telefônico em ano de eleição; porém, queda não aconteceu de imediato
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

22 fev 2023 às 18:40

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 18:40

Pessoa segurando um aparelho celular
Muitos consumidores estão vendo só em 2023 a queda na conta de celular, aprovada em junho do ano passado Crédito: Freepik
Os clientes das principais empresas de telefonia no Espírito Santo — VivoClaro e Tim — começaram a ver cair o valor da conta de celular por causa da redução da alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte e  Comunicação (ICMS).
A redução do tributo foi aprovada em junho do ano passado pelo Congresso Nacional.  Ficou determinado para todo o país uma alíquota única, de 17%. No Espírito Santo, como era de 25%, a queda foi de oito pontos percentuais. Foi uma ofensiva parlamentar e do governo federal, à época, para baixar no preço desses serviços em ano de eleição.
O Espírito Santo foi o terceiro Estado a anunciar a redução do ICMS conforme prevê a nova legislação, após São Paulo e Goiás. Outros 11 decidiram recorrer contra a decisão. Isso porque o então presidente Jair Bolsonaro vetou as compensações para os Estados para reduzir o impacto com a perda da arrecadação.
Na época, era esperado que o preço final da conta tivesse queda imediata, mas isso não aconteceu.
Muitos clientes estão notando a redução apenas no início de 2023.  Nas faturas, é possível observar o item referente à Lei Complementar 194/2022. Em alguns casos, a redução está sendo paga de forma retroativa, relativa aos meses anteriores, desde a promulgação da lei.  Um exemplo é a fatura abaixo, em que a redução foi de R$ 21.
Conta da Vivo cmostra desconto de ICMS
Conta da Vivo mostra desconto de ICMS Crédito: Reprodução
Em setembro do ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que as operadoras eram obrigadas a pagar esse valor retroativo.
Outros clientes têm recebido o desconto desde outubro, como é o caso do consumidor da conta abaixo.
Conta da Claro com redução de ICMS
Conta da Claro com redução de ICMS Crédito: Reprodução

O que dizem as empresas

A Vivo afirmou que, desde o conhecimento das novas alíquotas informadas pelos Estados,  atuou no desenvolvimento e ajustamento técnico dos múltiplos sistemas. Segundo a operadora, as mudanças estão sendo feitas "plano a plano". "O processo teve início em 2022 e está em fase de finalização", disse em nota.
Já a Claro disse que foi a primeira operadora a comunicar o compromisso de repassar o desconto da redução da alíquota de ICMS. Segundo a operadora, todos os clientes já estão recebendo faturas atualizadas.
A Tim foi demandada, mas não se manifestou.

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