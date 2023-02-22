Consumidores começam a ver redução de ICMS na conta de celular no ES

Muitos consumidores estão vendo só em 2023 a queda na conta de celular, aprovada em junho do ano passado Crédito: Freepik



A redução do tributo foi aprovada em junho do ano passado pelo Congresso Nacional . Ficou determinado para todo o país uma alíquota única, de 17%. No Espírito Santo, como era de 25%, a queda foi de oito pontos percentuais. Foi uma ofensiva parlamentar e do governo federal , à época, para baixar no preço desses serviços em ano de eleição.



O Espírito Santo foi o terceiro Estado a anunciar a redução do ICMS conforme prevê a nova legislação, após São Paulo e Goiás. Outros 11 decidiram recorrer contra a decisão. Isso porque o então presidente Jair Bolsonaro vetou as compensações para os Estados para reduzir o impacto com a perda da arrecadação.

Na época, era esperado que o preço final da conta tivesse queda imediata, mas isso não aconteceu.



Muitos clientes estão notando a redução apenas no início de 2023. Nas faturas, é possível observar o item referente à Lei Complementar 194/2022. Em alguns casos, a redução está sendo paga de forma retroativa, relativa aos meses anteriores, desde a promulgação da lei. Um exemplo é a fatura abaixo, em que a redução foi de R$ 21.



Conta da Vivo mostra desconto de ICMS Crédito: Reprodução



Em setembro do ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que as operadoras eram obrigadas a pagar esse valor retroativo.

Outros clientes têm recebido o desconto desde outubro, como é o caso do consumidor da conta abaixo.



Conta da Claro com redução de ICMS Crédito: Reprodução

O que dizem as empresas

A Vivo afirmou que, desde o conhecimento das novas alíquotas informadas pelos Estados, atuou no desenvolvimento e ajustamento técnico dos múltiplos sistemas. Segundo a operadora, as mudanças estão sendo feitas "plano a plano". "O processo teve início em 2022 e está em fase de finalização", disse em nota.

Já a Claro disse que foi a primeira operadora a comunicar o compromisso de repassar o desconto da redução da alíquota de ICMS. Segundo a operadora, todos os clientes já estão recebendo faturas atualizadas.