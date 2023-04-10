Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por fazer a rota Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação

O Aeroporto de Vitória vai ganhar mais uma rota de transporte de passageiros. A partir de maio, a Capital do Espírito Santo terá voo direto para Campos dos Goytacazes, município localizado na região Norte do Estado do Rio de Janeiro.

A operação será feita pela Azul Linhas Aéreas através da Azul Conecta, usando aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, que têm capacidade entre 9 e 11 passageiros. Os voos serão diários, a partir de 8 de maio, e as passagens já estão disponíveis para venda.

Entre os dias 08 e 31 de maio, os voos partirão de Campos dos Goytacazes às 13h20 com pouso em Vitória previsto para às 14h25. No sentido contrário, os voos sairão às 15h10, pousando no município fluminense às 16h10.

Já em junho, as ligações mudam de horário, partindo da capital capixaba às 05h25 com previsão de chegada às 06h25 em Campos. No sentido inverso, o voo decolará do aeroporto fluminense às 18h00, pousando em Vitória às 19h05.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória terá voo direto para Campos dos Goytacazes (RJ)

“Estamos felizes em anunciar esta nova rota. Ter essa conexão entre Campos dos Goytacazes e Vitória é algo que planejávamos há um tempo. Com o incremento desta operação, contemplaremos Clientes que estão viajando a lazer e também aqueles que estão se deslocando a trabalho” destaca Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.