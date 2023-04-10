Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova rota

Aeroporto de Vitória terá voo direto para Campos dos Goytacazes (RJ)

A operação será feita pela Azul Linhas Aéreas através da Azul Conecta, usando aeronaves modelo Cessna Grand Caravan

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 14:45

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

10 abr 2023 às 14:45
Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por cumprir todas as rotas
Aeronaves modelo Cessna Gran Caravan serão responsáveis por fazer a rota Crédito: Azul Linhas Aéreas/Divulgação
O Aeroporto de Vitória vai ganhar mais uma rota de transporte de passageiros. A partir de maio, a Capital do Espírito Santo terá voo direto para Campos dos Goytacazes, município localizado na região Norte do Estado do Rio de Janeiro. 
A operação será feita pela Azul Linhas Aéreas através da Azul Conecta, usando aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, que têm capacidade entre 9 e 11 passageiros. Os voos serão diários, a partir de 8 de maio, e as passagens já estão disponíveis para venda.
Entre os dias 08 e 31 de maio, os voos partirão de Campos dos Goytacazes às 13h20 com pouso em Vitória previsto para às 14h25. No sentido contrário, os voos sairão às 15h10, pousando no município fluminense às 16h10.
Já em junho, as ligações mudam de horário, partindo da capital capixaba às 05h25 com previsão de chegada às 06h25 em Campos. No sentido inverso, o voo decolará do aeroporto fluminense às 18h00, pousando em Vitória às 19h05.
Aeroporto de Vitória terá voo direto para Campos dos Goytacazes (RJ)
“Estamos felizes em anunciar esta nova rota. Ter essa conexão entre Campos dos Goytacazes e Vitória é algo que planejávamos há um tempo. Com o incremento desta operação, contemplaremos Clientes que estão viajando a lazer e também aqueles que estão se deslocando a trabalho” destaca Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.
* Com informações da Azul

Veja Também

Aeroporto de Vitória terá voos extras nos feriadões de abril

De caranguejo a capivara: os animais que já deram trabalho no Aeroporto de Vitória

Os destinos mais procurados pelos capixabas no Aeroporto de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Aviação Rio de Janeiro Vitória (ES) Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
5 sinais de que está na hora de trocar a escova de dentes
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados