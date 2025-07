Movimentação fora do comum

O dia em que Aeroporto de Linhares recebeu os maiores aviões desde sua inauguração

Aberto há dois anos e mesmo com um terminal menor que o de Vitória, aeroporto do Norte do Espírito Santo tem capacidade para receber aeronaves de grande porte, como cargueiro e Airbus, como ocorreu no início de julho

Publicado em 21 de julho de 2025 às 13:43

KC-390, produzido pela Embraer, é um dos maiores aviões a pousar em Linhares Crédito: Anac

Inaugurado em 2023, o Aeroporto de Linhares teve uma movimentação diferente no último dia 11 de julho. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez com que o terminal recebesse os maiores aviões desde a sua inauguração, o KC-390 e o A319, adquirido pelo governo brasileiro em 2004.>

O A319 foi fabricado pela Airbus e é pensado para o transporte de civis e, frequentemente, utilizado por grandes companhias aéreas, como Air France, United Airlines e Latam. Conhecido como "Aerolula", a aeronave adquirida pelo governo brasileiro há 20 anos tem 18 anos de uso e se aproxima da metade do ciclo de vida. Será necessária uma reformulação ou a substituição por outro.>

Já o KC-390 foi desenvolvido pela Embraer pensado para atuar como um cargueiro com capacidade de transportar pessoas e até 26 toneladas de carga, incluindo equipamentos, cargas humanitárias e veículos pesados. A aeronave, inclusive, foi para Linhares carregada com um caminhão de combate a incêndio com capacidade para quase 12 mil litros de água, utilizado em grandes aeroportos e levado ao terminal linharense para atuar em caso de emergência.>

Para a visita presidencial ocorrer em Linhares, a Força Aérea Brasileira teve que aterrizar em solo linharense com outras duas aeronaves: E135 e E190. De acordo com a FAB, essa mobilização logística é necessária para garantir a segurança do presidente e da comitiva em viagens a aeroportos menores, como o do Norte capixaba. Confira no infográfico abaixo.>

Movimentação no Aeroporto de Linhares cresce

Mesmo com um terminal visivelmente menor que a do Aeroporto de Vitória, por exemplo, o Aeroporto de Linhares tem capacidade para receber voos de grande porte como na Capital. >

A pista de pouso e decolagem de Linhares tem 1.860 metros de comprimento por 45 metros de largura. O terminal de passageiros tem capacidade para 200 passageiros, com área construída de 735 m². Já a pista mais antiga de Vitória tem 1.750 metros, enquanto a mais nova tem 2.058 metros. O terminal da Capital tem capacidade para 7 mil passageiros e área de 29,5 mil m².>

Atualmente, a Azul Conecta opera voos regulares no terminal. O aeroporto registrou 399 pousos e decolagens em 2023, 1.497 operações em 2024 e, até junho de 2025, registrou 777 pousos e decolagens.>

Questionada pela reportagem de A Gazeta se há perspectiva de mais companhias aéreas atuarem no terminal, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) afirmou que o governo estadual mantém um trabalho de diálogo com as empresas aéreas, apresentando as potencialidades do Espírito Santo e os incentivos existentes, mas a decisão de operação é exclusiva das companhias, de acordo com seus interesses e demandas de mercado.>

