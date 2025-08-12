Home
>
Economia (BR)
>
Azul encerra operações em 14 cidades. Saiba quais rotas serão suspensas pela companhia

Azul encerra operações em 14 cidades. Saiba quais rotas serão suspensas pela companhia

As cidades que não terão mais voos da companhia são dos estados do Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte , Piauí, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná

Douglas Corrêa

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:11

Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião da Azul no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

A companhia aérea Azul informou nesta segunda-feira (11) o encerramento das operações em 14 cidades. Em nota, a companhia disse que está racionalizando, desde julho, rotas operadas atualmente. “Os ajustes levam em consideração, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação”.

Recomendado para você

As cidades que não terão mais voos da companhia são dos estados do Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte , Piauí, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná

Azul encerra operações em 14 cidades. Saiba quais rotas serão suspensas pela companhia

A maior parte das oportunidades está no Sudeste; lances vão até dia 2 de setembro

Leilão da Caixa oferece imóveis com até 52% de desconto; ES tem oito unidades

Multinacional fundada em Santa Catarina opera no Espírito Santo desde o início da década passada e vai ampliar a unidade de Linhares

Investimento da WEG é mais um passo na verticalização da indústria do ES

As cidades que não terão mais voos da companhia são: Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatú (CE); Campos (RJ); Correia Pinto e Jaguaruna (SC); Mossoró (RN); São Raimundo Nonato e Parnaíba (PI); Rio Verde (GO); Barreirinha (MA); Três Lagoas (MS); e Ponta Grossa (PR). A empresa irá concentrar as operações nos aeroportos de Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife, conhecidos como hubs, reduzindo as rotas com conexões.

Recuperação judicial

A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio deste ano. A companhia firmou acordos de reorganização financeira com alguns parceiros considerados "chave" pela companhia aérea. A medida visa obter US$ 950 milhões em investimentos. A reestruturação da empresa, que inclui parceria com as companhias aéreas norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.

Os acordos de reorganização incluem também credores, um arrendador de aeronaves, entre outros parceiros considerados estratégicos. A Azul informa que suas operações e vendas seguem normalmente, e que todos bilhetes, benefícios e pontos do Azul Fidelidade serão mantidos.

Leia mais

Imagem - Reconhecimento facial leva capixaba a pegar pena de 14 anos por atos golpistas

Reconhecimento facial leva capixaba a pegar pena de 14 anos por atos golpistas

Imagem - Rodrigo Fonseca exalta campanha do Rio Branco mas reconhece tradição da Inter

Rodrigo Fonseca exalta campanha do Rio Branco mas reconhece tradição da Inter

Imagem - Carro atinge motociclista e bate em muro na BR 262 em Ibatiba

Carro atinge motociclista e bate em muro na BR 262 em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais