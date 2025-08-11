Home
Carro atinge motociclista e bate em muro na BR 262 em Ibatiba

Acidente aconteceu no domingo (10) e deixou motorista e motociclista levemente feridos; Condutor do carro estava embriagado e não possuía CNH

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:26

Acidente aconteceu na madrugada de domingo (10)

Um carro atingiu um motociclista e bateu em um muro após perder o controle na madrugada de domingo (10) na BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó do Espírito Santo. Imagens de uma câmera de segurança flagram o momento em que o veículo desgovernado roda pela pista, atinge um motociclista que estava parado perto do asfalto e entra de ré em uma propriedade, atingindo e quebrando um muro. Em seguida, o motorista sai do veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, um homem de 47 anos, sofreu ferimentos leves e foi atendido pelo Samu/192. O motorista do carro, um homem de 42 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação e confessou ter consumido bebida alcoólica. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi autuado por dirigir embriagado. Em seguida, foi encaminhado à Polícia Civil.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento dado ao motorista, mas não houve retorno até a publicação do texto.

