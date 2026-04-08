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Novo casal?

Lewis Hamilton posta vídeo com Kim Kardashian e volta a alimentar rumores de romance

Registro mostra socialite americana no banco do passageiro enquanto piloto fazia manobras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:39

Lewis Hamilton e Kim Kardashian assumem relacionamento
Lewis Hamilton e Kim Kardashian assumem relacionamento Crédito: Yip Feng / Divulgação
Um vídeo publicado por Lewis Hamilton no Instagram nesta segunda-feira (6) reacendeu os rumores de namoro com Kim Kardashian. Nas imagens, a socialite americana aparece no banco do passageiro enquanto o piloto faz manobras com uma Ferrari.
Até a última atualização deste texto, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o namoro. Seguidores, no entanto, interpretaram o vídeo como uma evidência do relacionamento, que já vinha sendo especulado há algum tempo.
"Valeu pela confirmação", comentou a usuária Lidikénia Gabriel. "O homi tá amando, deixa ele amar", disse Ludmila Assumpção no post.
Hamilton e Kim são vistos juntos desde fevereiro, quando foram fotografados em uma viagem pela Europa. No mesmo mês, eles apareceram juntos em uma área VIP do Super Bowl.
Em março, os dois teriam viajado para Utah, segundo o site TMZ. Kim esteve acompanhada dos filhos North, Saint, Chicago e Psalm, do relacionamento anterior com o rapper Kanye West.
A visita da socialite ao Japão coincidiu com compromissos profissionais de Hamilton após o Grande Prêmio de Suzuka, realizado em 29 de março.

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