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Lewis Hamilton vai ao Rio de Janeiro para passar férias após Réveillon na Bahia

Piloto de Fórmula 1 foi visto no Copacabana Palace na noite desta terça-feira (2) após ano novo no Nordeste
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 08:23

Lewis Hamilton irá produzir filme de Fórmula 1
Lewis Hamilton Crédito: Reuters/Folhapress
O piloto Lewis Hamilton chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (2). Após passar o ano novo em Trancoso, na Bahia, o atleta chegou na capital fluminense passa curtir alguns dias de férias.
Ele foi flagrado por fãs, que filmaram sua presença no Copacabana Palace, principal hotel da cidade. Em um dos vídeos, Hamilton entrou rapidamente em um carro para aproveitar a noite.
Hamilton está no Brasil desde a semana passada. O heptacampeão de Fórmula 1 chegou ao país no sábado (30) e foi para Trancoso, na Bahia, um dos destinos mais badalados nesta época do ano.
Junto com Hamilton na virada do ano novo estava a modelo Juliana Nalu, conhecida por ter tido um breve relacionamento com o cantor Kayne West. Os dois são amigos e já passaram outras viradas juntos.
Além do ano novo, Hamilton pretende acompanhar nos próximos dias parte dos trabalhos do seu projeto Mission 44, que trabalha pela inserção de pessoas negras e minorias sociais dentro do automobilismo.

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