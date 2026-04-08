Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito

Yamaha no "Maio Amarelo" Crédito: Divulgação

A Yamaha dá a largada em suas ações de 2026 voltadas à segurança viária, reforçando o compromisso da marca com educação, prevenção e responsabilidade no trânsito. As iniciativas acompanham o tema da décima terceira edição do “Maio Amarelo”, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), e serão desenvolvidas ao longo de todo o ano.

O primeiro movimento prático parte de dentro da própria operação: entrega de mil kits de segurança para empregados que utilizam motocicleta no deslocamento até a fábrica de Manaus (AM). Os equipamentos incluem jaqueta com proteções nas articulações e cervical, além de luvas e joelheiras, compondo um conjunto voltado à redução de riscos no dia a dia.

A ação foi estruturada com base em um mapeamento interno que identificou o perfil desses profissionais e a exposição a situações de risco no trajeto casa-trabalho. A partir desse diagnóstico, a Yamaha definiu públicos prioritários e direcionou os kits de forma estratégica.

Mobilidade urbana

Urban Lite alia tecnologia, eficiência e custo acessível. Crédito: Divulgação

A Urban Lite chega ao mercado brasileiro com uma proposta clara: simplificar a mobilidade urbana, aliando tecnologia, eficiência e custo acessível. Com design moderno e funcional, o modelo se posiciona como uma alternativa para o uso cotidiano, especialmente em centros urbanos cada vez mais congestionados.

No conjunto mecânico, a motocicleta aposta em um motor monocilíndrico de 149,48 cm³, de quatro tempos, quatro válvulas e comando simples (SOHC), entregando 13,5 cavalos de potência a 7.500 rpm e 1,12 kgfm de torque a 5 mil rpm. A proposta privilegia respostas rápidas e consumo reduzido.

A condução é facilitada pelo câmbio automático tipo CVT, com embreagem centrífuga seca, eliminando a necessidade de trocas manuais e tornando o modelo acessível a diferentes perfis de condução. Com 116 quilos e altura do assento de 78,5 centímetros, a scooter reforça sua vocação inclusiva. Com preço público sugerido de R$ 12.490, mais frete, posiciona-se como uma das opções mais competitivas da categoria.

Invadindo as pistas

Rinaldi amplia sua conexão com pilotos e equipes de motocross. Crédito: Divulgação

A Rinaldi intensifica sua atuação no motocross brasileiro ao anunciar novas parcerias para a temporada do Campeonato Brasileiro MX1 GP Brasil Sportbay, que terá início em 10 de abril, em Canelinha (SC). A iniciativa reforça o posicionamento da marca no segmento fora-de-estrada e amplia sua conexão com pilotos e equipes.

Ao todo, 14 pilotos serão apoiados pela Rinaldi, distribuídos em duas equipes, em uma estratégia que visa elevar o nível de competitividade e desenvolvimento técnico nas pistas. Paralelamente, a fabricante de pneus renova o patrocínio ao principal campeonato da modalidade na América Latina, que nesta temporada passa a integrar o Sul-Americano nas categorias MX1 e MX2, em cinco etapas.

Mais do que visibilidade, a estratégia aposta no desenvolvimento do esporte. A marca reforça seu papel na formação de novos talentos, conectando performance, inovação e valores como disciplina e superação – atributos que refletem diretamente o DNA do motocross.

Meio século sobre duas rodas

Polo Industrial de Manaus (PIM) Crédito: Divulgação

A Abraciclo celebra 50 anos de atuação como uma das principais forças por trás do desenvolvimento da indústria brasileira de duas rodas. Fundada em 1976, a entidade consolidou seu papel ao longo das décadas como articuladora do crescimento do setor, promovendo competitividade, inovação e sustentabilidade.

Atualmente, a associação reúne 15 fabricantes instalados no Polo Industrial de Manaus (PIM), incluindo nomes globais e marcas nacionais, formando um dos parques industriais mais relevantes do mundo no segmento. A estrutura verticalizada e a capacidade produtiva consolidam o Brasil como um dos principais polos globais do setor. A atuação da Abraciclo é orientada por três pilares estratégicos: política industrial, segurança viária e tecnologia.

Esses eixos sustentam iniciativas voltadas à evolução regulatória, ao desenvolvimento tecnológico e à promoção de práticas seguras no trânsito. Outro destaque é o avanço em sustentabilidade. As operações das associadas incorporam conceitos como economia circular, reciclagem e uso racional de recursos naturais, alinhando a indústria às exigências ambientais contemporâneas.