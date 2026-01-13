Moto Mais
Honda supera marca de 1,4 milhão de motos emplacadas em 2025 e tem melhor resultado desde 2012

Marca registrou crescimento de 14% nos emplacamentos no mercado brasileiro em 2025  e consolidou o quarto ano seguido acima de um milhão de unidades vendidas

Vitória
Publicado em 13/01/2026 às 16h48
Honda CG 16
Honda CG 16. Crédito: Divulgação

A Honda Motos terminou 2025 com desempenho comercial robusto no mercado brasileiro, registrando crescimento de 14% nos emplacamentos e superando a marca de 1,4 milhão de motocicletas no ano. O volume representa o melhor resultado da empresa desde 2012, e consolida o quarto ano seguido acima de um milhão de unidades vendidas.

A liderança também ficou evidente no desempenho mensal: em outubro, foram 139.028 motocicletas registradas, o melhor resultado da marca em um único mês desde março de 2012. A produção acompanhou o ritmo, com mais de 1,5 milhão de unidades fabricadas em Manaus (AM), alta de 17% na comparação anual.

Em 2026, a Honda celebra um marco histórico: 50 anos de produção de motocicletas no Brasil. Inaugurada em 1976, a fábrica de Manaus – instalada na Zona Franca – é a unidade mais verticalizada do grupo Honda no mundo, produzindo cerca de 6.500 motocicletas por dia, em um portfólio que vai de 110 cc a 1.100 cc.

Bajaj mantém ritmo de expansão acelerado

concessionária da Leva Bajaj Ipatinga (MG)
Concessionária da Leva Bajaj Ipatinga (MG). Crédito: Divulgação

A Bajaj do Brasil inicia 2026 mantendo o ritmo acelerado de expansão da sua rede de concessionárias. A marca inaugurou duas novas unidades, em Itabuna (BA) e Ipatinga (MG), ampliando sua presença nas regiões Nordeste e Sudeste e reforçando a estratégia de capilarização no mercado brasileiro.

Em Itabuna, a operação fica a cargo do grupo Itadil, tradicional no comércio de veículos desde a década de 1970. A concessionária já funciona com estrutura completa, oferecendo teste-rides, equipe técnica treinada e amplo estoque de peças. Em Ipatinga, a loja é administrada pelo grupo Leva, com atuação consolidada em Minas Gerais, e contará com evento oficial de inauguração aberto ao público, com programação voltada à comunidade motociclista local.

“Encerramos 2025 em ritmo acelerado e começamos 2026 da mesma forma. Nosso foco é ampliar o acesso a produtos de alta tecnologia e bom custo-benefício em todas as regiões do país”, contabilizou Waldyr Ferreira, diretor-executivo da Bajaj do Brasil.

Pela continuidade

Triumph Daytona 660 Cup
Triumph Daytona 660 Cup. Crédito: Divulgação

A temporada 2025 do Moto1000GP marcou a estreia da Daytona 660 Cup, categoria inédita no cenário mundial, criada em parceria com a Triumph Motorcycles Brasil. O desempenho técnico e esportivo da primeira edição garantiu a continuidade da copa em 2026, com abertura marcada para 12 de abril, em Interlagos.

Com 24 pilotos no grid e motos equalizadas pela comissão técnica do campeonato, a Daytona 660 Cup entregou disputas equilibradas e alto nível competitivo. Três das oito provas foram decididas por margens inferiores a cinco milésimos de segundo, evidenciando a eficácia do modelo técnico adotado, que privilegia a pilotagem como fator decisivo.

A categoria também foi estruturada como plataforma de desenvolvimento. O campeão da temporada recebeu como prêmio uma Triumph Street Triple 765 RS, modelo homologado para a GP600, facilitando a progressão esportiva em 2027. O campeonato segue os protocolos de segurança exigidos pela Confederação Brasileira de Motociclismo e pela Federação Internacional de Motociclismo.

Tradição e inovação se completam

Indian Motorcycle 125 Year
Indian Motorcycle 125 Year. Crédito: Divulgação

Fundada em 1901, em Springfield, Massachusetts, a Indian Motorcycle chega a 125 anos reafirmando os pilares que moldaram sua trajetória: artesanato, confiabilidade, desempenho e inovação. Para marcar o aniversário, a marca anunciou a campanha “Never Finished”, um movimento que revisita suas origens sem perder o olhar voltado para o futuro.

A iniciativa homenageia os fundadores George Hendee e Oscar Hedstrom, responsáveis por transformar bicicletas motorizadas pouco confiáveis em máquinas capazes de vencer corridas e conquistar respeito em um mercado ainda embrionário.

Em poucos anos, a ousadia técnica da dupla levou a Indian à liderança do setor: em 1913, já produzia cerca de 30 mil motocicletas por ano, na então maior fábrica do mundo. “Never Finished é um compromisso com nossos motociclistas, e mostra que a Indian continuará inovando, competindo e avançando”, afirma Nate Secor, diretor de marketing da companhia.

