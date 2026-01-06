Bajaj segue acelerando sua estratégia de expansão no país

Bajaj do Brasil inaugura concessionária de Campos dos Goytacazes (RJ). Crédito: Divulgação

A Bajaj segue acelerando sua estratégia de expansão no mercado brasileiro. A marca inaugurou sua sexagésima concessionária no Brasil, localizada em Campos dos Goytacazes (RJ), ampliando para cinco o número de lojas no Estado do Rio de Janeiro e consolidando sua presença no Sudeste.



A nova unidade, Aura Bajaj Campos dos Goytacazes, é administrada pelo Grupo Aspen-Seijin, que atua no setor automotivo desde 1978. Instalada na Avenida Alberto Lamego, a loja oferece toda a linha Dominar e Pulsar, além de teste-rides, equipe técnica treinada, amplo estoque de peças e condições especiais de inauguração.

“Dobrar o número de concessionárias em relação ao ano passado, em apenas três anos de operação, é uma grande conquista. Esse avanço reflete nosso compromisso em oferecer produtos de alta tecnologia, qualidade e bom custo-benefício a um número cada vez maior de brasileiros”, contabiliza Waldyr Ferreira, diretor sênior da Bajaj do Brasil.

Revolução de um ícone

Harley-Davidson Fat Boy Gray Ghost. Crédito: Divulgação

Modelo mais vendido da Harley-Davidson no Brasil, a Fat Boy completou 35 anos em 2025, reafirmando seu status de lenda sobre duas rodas. A comemoração veio com a série especial Fat Boy Gray Ghost, um tributo direto ao modelo original de 1990 e à estética que ajudou a definir uma era do motociclismo custom.

A história da Fat Boy começa ainda antes do lançamento oficial. Em 1988 e 1989, Willie G. Davidson, neto de um dos fundadores da marca, pilotou os primeiros protótipos até Daytona, em busca de “feedback” direto dos motociclistas. O contato com a estrada e com o público moldou um projeto que, em 1990, nascia destinado a se tornar um dos modelos mais emblemáticos da fabricante norte-americana. Na edição Gray Ghost, a herança visual encontra a tecnologia atual.

O destaque mecânico é o motor Milwaukee-Eight 117 Custom, de 1.923 cc, que entrega 101 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. O conjunto recebeu melhorias no sistema de arrefecimento e no escapamento, além de pacote eletrônico completo, com modos de pilotagem, ABS de curva, controle de tração e suspensão recalibrada.

Socorro ao mototurismo

Monumento da Rota Biker de Socorro (SP). Crédito: Divulgação

Com a chegada das férias de verão, Socorro desponta como um dos destinos mais completos para quem escolhe viajar de moto pelo interior paulista. Integrante do “Circuito das Águas Paulista”, o município combina estradas cênicas, clima favorável e infraestrutura preparada para receber motociclistas.

A cidade tem o selo “Socorro Destino Duas Rodas”, certificação que reconhece sua vocação para o mototurismo, além de integrar o “Guia de Moto Turismo” do Estado de São Paulo, lançado no próprio município durante o segundo Congresso de Mototurismo. “Socorro reúne boas estradas, paisagens, serviços preparados e uma cidade que entende o motociclista”, destaca Teiga Jr., diretor de Mototurismo da Confederação Brasileira de Motociclismo.

Gastronomia regional, hotéis e pousadas adaptados ao público motociclista completam a oferta da cidade, impulsionando a economia local e reforçando Socorro como referência em turismo de experiência, lazer e aventura sobre duas rodas.

Domínio em outro segmento

Honda CG 160 Titan. Crédito: Divulgação

Levantamento do Data Gaudium, núcleo de inteligência da Gaudium, traçou um retrato das motos utilizadas por entregadores de aplicativo no Brasil. O estudo revela um mercado altamente concentrado, orientado pelo pragmatismo e pela racionalidade econômica, no qual, manutenção e confiabilidade pesam mais do que design ou inovação.

Nesse cenário, a Honda reina absoluta, espelhando seu domínio também no mercado de motocicletas zero-quilômetro. As CG 150 e CG 160 ocupam as primeiras posições do ranking geral, com destaque para as versões mais recentes, de 2023 e 2024. Mesmo exemplares mais antigos, fabricados de 2010 a 2014, seguem em operação, evidenciando a durabilidade mecânica da linha. No recorte por famílias de modelos, as séries CG 160, CG 150 e CG 125 – lançada em 1976 – representam mais de 48% da frota.

A Honda responde por 77,2% das motos utilizadas no trabalho por aplicativo, ante 14,7% da Yamaha e 6,2% da Shineray. “Os profissionais precisam de motos baratas de se manter, resistentes e facilmente reparáveis. Isso explica a hegemonia da Honda, enquanto as elétricas ainda não avançaram”, afirma Vinícius Guahy, coordenador de Conteúdo e Comunidade da Gaudium.

