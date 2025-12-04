GWM entra no mercado de motos com a Touring Souo S2000

Motos no Salão de São Paulo também tiveram destaque e conquistaram o interesse dos visitantes. Crédito: Divulgação

Os apaixonados por motocicletas tiveram ainda mais motivos para visitar o Salão de São Paulo. O evento marcou a aguardada volta da Vespa ao país, a estreia da GWM Souo S2000 e as novidades de marcas como Aima, Honda e Suzuki. A chegada da Touring Souo S2000 inaugura a presença da GWM no segmento das motos, ampliando o catálogo de inovações do evento.



No estande do Grupo J. Toledo Motos do Brasil – representante de Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Hisun –, lançamentos como Suzuki GSX-S1000GX, GSX-8R e V-Strom 800 animaram o público, ao lado da Haojue DL 160 e dos quadriciclos Hisun Tactic 550 e 750.

A Honda levou ao estande modelos que atraíram olhares, como a CBR1000RR-R, a Transalp e a Gold Wing. Já a Aima apresentou uma vitrine completa de produtos, além de demonstrações e “test-drives” para os visitantes.

Serpenteando o “Velho Chico”

O Dominar Riders Explorer é uma ação do programa de experiências da marca indiana que incentiva o mototurismo. Crédito: Divulgação

A Bajaj do Brasil promoveu mais uma edição do Dominar Riders Explorer, ação do programa de experiências da marca indiana que incentiva o mototurismo. Batizada de “Dominar Riders Explorer – Velho Chico 2025”, a jornada percorreu um dos roteiros mais emblemáticos do país, explorando a grandiosidade, a cultura e a força do Rio São Francisco.

Pilotando a Dominar 400, os participantes dessa edição, Rafael Miotto, Rafael Togni, Rodolfo Martins, Sany Max, Ricardo Fox e Mariana Bubulla, percorreram quase três mil quilômetros entre serras, cânions, cidades históricas e sertões até alcançarem a foz do “Velho Chico”, no litoral alagoano.

Enquanto em outros países da América do Sul a Bajaj opera por meio de importadores e distribuidores, no Brasil, ela estreou com uma subsidiária própria, em dezembro de 2022. Em junho do ano passado, a marca inaugurou sua fábrica em Manaus (AM), primeira unidade da Bajaj fora da Índia. Com capacidade inicial de 20 mil motos por ano, a fábrica alcança 48 mil unidades anuais em 2025.

Nova maquiagem

A BMW R 1300 GS é uma das noviades anunciada pela montadora para o ano que vem. Crédito: Divulgação

Para o ano-modelo 2026, a BMW Motorrad anunciou uma série de atualizações em sua linha:

BMW R 1300 GS: estilo Trophy com nova combinação de cores Branco Alumínio Fosco e Azul Racing metálico.

estilo Trophy com nova combinação de cores Branco Alumínio Fosco e Azul Racing metálico. BMW R 1300 GS Adventure: equipamento especial: extensão do protetor de mão no Pacote Touring e novo protetor de motor no pacote Enduro Pro.

equipamento especial: extensão do protetor de mão no Pacote Touring e novo protetor de motor no pacote Enduro Pro. BMW S 1000 XR: p orta USB de carregamento passa a integrar o pacote Dynamic. Estilo Sport ganha a nova cor Verde Sálvia metálica. O Azul Gravidade metálico deixa de ser oferecido.

orta USB de carregamento passa a integrar o pacote Dynamic. Estilo Sport ganha a nova cor Verde Sálvia metálica. O Azul Gravidade metálico deixa de ser oferecido. BMW F 900 GS: estilo Passion estreia a cor Azul Snapper Rocks fosca metálica, substituindo o Amarelo São Paulo. O Estilo Trophy traz a nova combinação de cores Azul Racing metálico, Branco Claro e Vermelho Racing e com traseira em Vermelho Racing. O Branco Claro e o Azul Racing metálico saem do catálogo.

estilo Passion estreia a cor Azul Snapper Rocks fosca metálica, substituindo o Amarelo São Paulo. O Estilo Trophy traz a nova combinação de cores Azul Racing metálico, Branco Claro e Vermelho Racing e com traseira em Vermelho Racing. O Branco Claro e o Azul Racing metálico saem do catálogo. BMW C 400 GT: estilo Exclusive passa a combinar Azul Ridge Mountain metálico com rodas douradas. O Branco Diamante metálico deixa a linha.

estilo Exclusive passa a combinar Azul Ridge Mountain metálico com rodas douradas. O Branco Diamante metálico deixa a linha. BMW C 400 X: estilo Rugged agora em Branco Alumínio Fosco metálico com rodas pretas, enquanto o Kalamata Fosco metálico é descontinuado.

Ícone da era do rock

Símbolo da cultura italiana desde o pós-Segunda Guerra Mundial, a Vespa completará 80 anos em 2026. Crédito: Divulgação

No novo formato do Salão do Automóvel de São Paulo, encerrado no último domingo, as motocicletas também tiveram seu espaço garantido. As scooters da Piaggio, sobretudo a icônica Vespa, chamaram atenção no estande F30. Com design elegante e atemporal, o modelo está oficialmente de volta ao Brasil, por meio do grupo paulistano 2W Motors.

Símbolo da cultura italiana desde o pós-Segunda Guerra Mundial, a Vespa completará 80 anos em 2026. Entre seus marcos históricos, destaca-se o papel fundamental na ampliação da mobilidade feminina nos anos 60, tornando-se referência de liberdade, estilo e independência.

Durante o Salão, a marca exibiu versões e edições especiais, como o modelo de entrada VXL 150, a linha de 300 cc – 300 GTS, 300 Supersport e 300 Supertech –, além da Vespa Primavera Sport, a Vespa Print S150 e, para colecionadores, a charmosa Vespa Primavera 150 Disney Mickey Mouse Edition.

