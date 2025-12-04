GWM entra no mercado de motos com a Touring Souo S2000

Os apaixonados por motocicletas tiveram ainda mais motivos para visitar o Salão de São Paulo. O evento marcou a aguardada volta da Vespa ao país, a estreia da GWM Souo S2000 e as novidades de marcas como Aima, Honda e Suzuki. A chegada da Touring Souo S2000 inaugura a presença da GWM no segmento das motos, ampliando o catálogo de inovações do evento.
No estande do Grupo J. Toledo Motos do Brasil – representante de Suzuki, Suzuki Haojue, Zontes, Kymco e Hisun –, lançamentos como Suzuki GSX-S1000GX, GSX-8R e V-Strom 800 animaram o público, ao lado da Haojue DL 160 e dos quadriciclos Hisun Tactic 550 e 750.
A Honda levou ao estande modelos que atraíram olhares, como a CBR1000RR-R, a Transalp e a Gold Wing. Já a Aima apresentou uma vitrine completa de produtos, além de demonstrações e “test-drives” para os visitantes.
Serpenteando o “Velho Chico”
A Bajaj do Brasil promoveu mais uma edição do Dominar Riders Explorer, ação do programa de experiências da marca indiana que incentiva o mototurismo. Batizada de “Dominar Riders Explorer – Velho Chico 2025”, a jornada percorreu um dos roteiros mais emblemáticos do país, explorando a grandiosidade, a cultura e a força do Rio São Francisco.
Pilotando a Dominar 400, os participantes dessa edição, Rafael Miotto, Rafael Togni, Rodolfo Martins, Sany Max, Ricardo Fox e Mariana Bubulla, percorreram quase três mil quilômetros entre serras, cânions, cidades históricas e sertões até alcançarem a foz do “Velho Chico”, no litoral alagoano.
Enquanto em outros países da América do Sul a Bajaj opera por meio de importadores e distribuidores, no Brasil, ela estreou com uma subsidiária própria, em dezembro de 2022. Em junho do ano passado, a marca inaugurou sua fábrica em Manaus (AM), primeira unidade da Bajaj fora da Índia. Com capacidade inicial de 20 mil motos por ano, a fábrica alcança 48 mil unidades anuais em 2025.
Nova maquiagem
Para o ano-modelo 2026, a BMW Motorrad anunciou uma série de atualizações em sua linha:
- BMW R 1300 GS: estilo Trophy com nova combinação de cores Branco Alumínio Fosco e Azul Racing metálico.
- BMW R 1300 GS Adventure: equipamento especial: extensão do protetor de mão no Pacote Touring e novo protetor de motor no pacote Enduro Pro.
- BMW S 1000 XR: porta USB de carregamento passa a integrar o pacote Dynamic. Estilo Sport ganha a nova cor Verde Sálvia metálica. O Azul Gravidade metálico deixa de ser oferecido.
- BMW F 900 GS: estilo Passion estreia a cor Azul Snapper Rocks fosca metálica, substituindo o Amarelo São Paulo. O Estilo Trophy traz a nova combinação de cores Azul Racing metálico, Branco Claro e Vermelho Racing e com traseira em Vermelho Racing. O Branco Claro e o Azul Racing metálico saem do catálogo.
- BMW C 400 GT: estilo Exclusive passa a combinar Azul Ridge Mountain metálico com rodas douradas. O Branco Diamante metálico deixa a linha.
- BMW C 400 X: estilo Rugged agora em Branco Alumínio Fosco metálico com rodas pretas, enquanto o Kalamata Fosco metálico é descontinuado.
Ícone da era do rock
No novo formato do Salão do Automóvel de São Paulo, encerrado no último domingo, as motocicletas também tiveram seu espaço garantido. As scooters da Piaggio, sobretudo a icônica Vespa, chamaram atenção no estande F30. Com design elegante e atemporal, o modelo está oficialmente de volta ao Brasil, por meio do grupo paulistano 2W Motors.
Símbolo da cultura italiana desde o pós-Segunda Guerra Mundial, a Vespa completará 80 anos em 2026. Entre seus marcos históricos, destaca-se o papel fundamental na ampliação da mobilidade feminina nos anos 60, tornando-se referência de liberdade, estilo e independência.
Durante o Salão, a marca exibiu versões e edições especiais, como o modelo de entrada VXL 150, a linha de 300 cc – 300 GTS, 300 Supersport e 300 Supertech –, além da Vespa Primavera Sport, a Vespa Print S150 e, para colecionadores, a charmosa Vespa Primavera 150 Disney Mickey Mouse Edition.
