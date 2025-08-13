Entre os modelos, a “eterna” líder Honda CG 160 teve 43.230 emplacamentos em julho,. Crédito: Divulgação

Segundo a Fenabrave, o mercado de motocicletas movimentou 193.165 unidades vendidas em julho no mercado brasileiro, com crescimentos de 7,75% em comparação a junho e de 23,1% sobre julho do ano passado. A Honda manteve larga distância sobre as demais em julho, com 127.643 unidades vendidas e 66,08% de participação de mercado, seguida da Yamaha (28.582 e 14,8%), da Shineray (11.592 e exatos 6%), da Mottu (9.043 e 4,6%) e da Avelloz (2.975 e 1,5%).

Entre os modelos, a “eterna” líder Honda CG 160 teve 43.230 emplacamentos em julho, ficando à frente de três modelos também da Honda, a Biz (22.470 unidades), a NXR 160 (18.988) e a Pop 110 (18.624). Na quinta posição, veio a Mottu Sport 110 (9.043), seguida da Yamaha YBR 150 (7.733), da Honda CB 300F (5.739), das Yamaha Fazer 250 (4.237) e XTZ 250 (3.848) e da Honda XRE 190 (3.612).

*Colaboração de Daniel Dias.

Italiana renovada

A Ducati deu início à pré-venda da nova Multistrada V4S no Brasil. Crédito: Divulgação

A Ducati deu início à pré-venda da nova Multistrada V4S no Brasil. A moto aventureira chega ao mercado custando R$ 146.900, trazendo novidades como quatro anos de garantia, aviso de colisão frontal e menu em português.

As primeiras entregas da nova Multistrada V4S no país serão feitas a partir da segunda quinzena de setembro. O destaque da Multistrada V4S fica para o motor V4 Granturismo de 1.158 cm³, que oferece 170 cavalos de potência e 12,5 kgfm de torque.

Para auxiliar no consumo, a moto conta com tecnologia de desativação de cilindros. O design também mudou, e traz linhas inspiradas na esportiva Panigale V4. Outras novidades incluem aprimoramentos na suspensão, no sistema de escapamento e nos modos de condução.

Tradicional quer ser popular

A Harley-Davidson pode estar de volta ao segmento de motos de entrada. Crédito: Divulgação

Ao que tudo indica, a Harley-Davidson pode estar de volta ao segmento de motos de entrada. De acordo com rumores da imprensa internacional, a montadora norte-americana estuda oferecer um novo modelo mais acessível, que deve custar cerca de US$ 6 mil (em torno de R$ 33 mil em conversão direta).

Um dos possíveis nomes para a nova Harley de entrada seria “Sprint”, que já foi utilizado por um modelo vendido nos anos 60. Oficialmente, a Harley ainda não confirmou o lançamento de uma moto acessível.

Também não se sabe se o modelo seria um projeto inédito ou um “rebadge” feito em parceria com outra marca ou se ele seria uma moto global ou exclusiva para os Estados Unidos. No entanto, o antigo CEO da marca, Jochen Zeitz, teria adiantado a investidores que o projeto já foi iniciado em 2021.

Virou moto de competição

A Royal Enfield lançou concurso para transformação da Continental GT 650 em uma moto de competição. Crédito: Divulgatção

A Royal Enfield lançou concurso as suas concessionárias para transformação da Continental GT 650 em uma moto de competição como parte do projeto “Build Train Race” (BTR). Este ano, o Brasil passou a integrar o BTR na categoria “Road Race”.

A regra de transformação tinha como objetivo criar uma moto de competição preservando o chassi e o motor originais, porém, com liberdade para alterar componentes como carenagem, pintura, freios, rodas, guidão e escapamento. A equipe Sekai, com unidades em Florianópolis, Chapecó e Itajaí (SC), foi a vencedora do concurso.

O prêmio para a equipe será conhecer o “Motoverse 2026”, evento global da Royal Enfield realizado na Índia, ainda sem data definida, e viajar para a etapa de abertura do BTR MotoAmerica deste ano nos Estados Unidos. (colaborou Junior Rodrigues, do site “Tudo de Motos”)

