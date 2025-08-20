CFMoto confirma a 450CL-C em 2026 com estilo clássico e tecnologia moderna

A nova moto cruiser da marca chinesa será lançada durante o primeiro semestre de 2026. Crédito: Divulgação

A CFMoto confirmou a chegada da nova 450CL-C ao Brasil. A nova moto cruiser da marca chinesa será lançada durante o primeiro semestre de 2026. A nova 450CL-C foi apresentada durante o “Capital Moto Week 2025”, realizado em Brasília. Com visual em estilo custom inspirado em motos clássicas dos Estados Unidos, o modelo deve custar entre R$ 37 mil e R$ 39 mil, conforme estimativa da própria fabricante.



A 450CL-C é equipada com motor bicilíndrico de 449 cilindradas, que oferece 40,7 cavalos de potência e 4,3 kgfm de torque. O câmbio tem 6 marchas, e a velocidade máxima é de 153 km/h. Dentre os itens de série, a moto chinesa conta com painel de TFT colorido, conectividade Bluetooth, controle de tração, embreagem assistida e deslizante, farol redondo full-led e freios ABS.

Porta de entrada

A austríaca KTM revelou na Índia a 160 Duke, que será sua nova moto naked de entrada no mercado indiano. Crédito: Divulgação

A austríaca KTM revelou na Índia a 160 Duke, que será sua nova moto naked de entrada no mercado indiano. Ela substituirá a 125 Duke, descontinuada em março deste ano. O design da nova 160 Duke traz inspiração nas motos maiores da linha Duke, com pegada mais agressiva e esportiva. O farol em leds traz formato bipartido.

A 160 Duke é equipada com motor monocilíndrico de 162,4 cm³ com refrigeração líquida, que entrega 18,7 cavalos de potência a 9.500 rpm e 1,58 kgfm de torque a 7.500 rpm. O câmbio é de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante. Há ainda freios ABS, suspensão dianteira com garfo invertido WP Apex e painel em LCD de 5 polegadas com Bluetooth. O preço é de 185 mil rúpias na Índia, cerca de R$ 11 mil em conversão direta. Não há previsão de chegada ao Brasil.

Desafiante chinesa

A esportiva 750SR-S chegará ao mercado para brigar com a Suzuki GSX-R750. Crédito: Divulgação

A marca chinesa CFMoto apresentou a moto esportiva 750SR-S, que chegará ao mercado para brigar com a Suzuki GSX-R750. O destaque 750SR-S fica para o motor de 749 cilindradas de quatro cilindros, que oferece 111 cavalos de potência a 10.250 rpm e 8,2 kgfm de torque a 9 mil rpm.

Com design ousado e com foco na aerodinâmica, a 750SR-S traz suspensão invertida de 43 milímetros, freios Brembo a disco duplo de 320 milímetros na dianteira e de 240 milímetros na traseira.

Opção a mais

Com foco em conforto e viagens de longa duração, a R 1300 RT tem motor boxer de 1.300 cilindradas, que entrega 145 cavalos de potência. Crédito: Divugação

A BMW Motorrad Brasil anunciou a chegada da nova moto touring R 1300 RT. Com foco em conforto e viagens de longa duração, a R 1300 RT tem motor boxer de 1.300 cilindradas, que entrega 145 cavalos de potência a 7.750 rpm e 15,2 kgfm de torque a 6.500 rpm. Os preços e a data de lançamento serão revelados em breve.

A nova R 1300 RT tem como destaques o Dynamic Chassi Adaption (DCA), sistema de áudio e rádio, painel de TFT de 10,25 polegadas com conectividade e visualização de mapas, defletores ajustáveis e para-brisa alto com ajuste elétrico. O modelo faz parte da lista de sete lançamentos da marca alemã para o Brasil este ano.

