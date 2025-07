Mulheres já são quase 30% dos compradores de motos no Brasil

Quando o tema é compra de motos, é possível ver uma presença significativa do público feminino. Crédito: Divulgação

As mulheres representam quase 30% dos compradores de motos no Brasil. A Omni&Co – ecossistema de soluções financeiras que oferece empréstimos e financiamentos de veículos para o público C, D e E – fez um levantamento mostrando o perfil de quem financia veículos no país.



Segundo a Omni&Co, quando o tema é compra de motos, é possível ver uma presença significativa do público feminino, com 29,5% dos financiamentos, ante 70,4% feitos por homens. “Vemos muitas mulheres apostando nas motos, seja para facilitar o deslocamento no seu dia a dia ou comoinstrumento de trabalho”, analisa Heverton Peixoto, CEO da Omni&Co.

Jovens também lideram o ranking de compra de motos, sendo pessoas de até 25 anos a maioria dos clientes (30,4%), 25,6% representam a faixa etária de até 35 anos e 15,2%, até 45 anos, 3,4% são idosos até 65 anos e 2,1% de jovens-adultos de até 18 anos. O levantamento mostra também que 74% dos compradores de motos têm Ensino Fundamental completo, 23,5% contam com Ensino Médio completo e 1,5% Ensino Superior completo.

Fim do caminho

Haojue Lindy 125 será um dos modelos que deixarão de ser produzidos no Brasil. Crédito: Divulgação

O grupo J.Toledo/JTZ Motos, representante da Suzuki Haojue no Brasil, informa que, dentro das diretrizes do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (Promot 5) estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), deixa de produzir quatro modelos: Lindy 125, VR 150, Chopper Road 150 e DK150.

Em breve, serão anunciadas novidades da Haojue no Brasil. O grupo J.Toledo/JTZ Motos destaca que os proprietários dos modelos descontinuados continuarão contando com assistência técnica, peças de reposição e suporte pós-venda em toda a rede de concessionárias do grupo.

Expansão em duas rodas

Atualmente, a frota nacional ultrapassa 35 milhões de veículos, representando aumento de 42% ao longo da última década. Crédito: Divulgação

As motocicletas e seus proprietários têm ganhado cada vez mais espaço e relevância no Brasil. Atualmente, a frota nacional ultrapassa 35 milhões de veículos, representando aumento de 42% ao longo da última década.

De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), analisados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse crescimento expressivo foi acompanhado por uma elevação de 38,4% no número de condutores habilitados na categoria A (para veículos motorizados de duas ou três rodas).

Mais de 40 milhões de brasileiros estão aptos a conduzir motocicletas ou similares, evidenciando a importância crescente desse meio de transporte no cenário nacional. O levantamento revela que Alagoas, Amazonas, Bahia e Piauí lideram a lista, demonstrando que o uso da motocicleta tem se expandido por várias regiões do país, especialmente fora dos principais polos econômicos.

Novos tons

Honda CB 300F Twister ABS e CB 300F Twister CBS ganharam novas opções cromáticas. Crédito: Divulgação

A linha 2026 da naked Honda CB 300F Twister se renova devido a inéditas opções cromáticas. Lançada em 2023, a CB 300F Twister teve mais de 140 mil unidades emplacadas no período de dois anos e meio de mercado. Fica mantido o motor SOHC arrefecido a ar de quatro válvulas, dotado de tecnologia FlexOne, com 293,5 cm3, acoplado ao câmbio de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante.

Um destaque na CB 300F Twister é a possibilidade de opção por versão c om frenagem ABS de dois canais ou com frenagem CBS. A naked é equipada com rodas de liga leve calçadas com pneus radiais. As CB 300F Twister ABS e CB 300F Twister CBS 2026 estarão disponíveis nas concessionárias a partir da segunda quinzena de agosto.

A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem. A CB 300F ABS, nas cores azul perolizado e vermelho metálico, tem preço sugerido (com base a cidade de São Paulo) de R$ 25.637. A CB 300F CBS, nas cores vermelho e cinza metálicos, parte de R$ 24.657.

