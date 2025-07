Transportar crianças menores de 10 anos em motos é proibido; saiba como cuidar da segurança dos pequenos

O uso de capacetes inadequados, normalmente emprestados de adultos, compromete a proteção e cria uma falsa sensação de segurança. Crédito: Divulgação

O “Programa Conexão DNIT”, que promove a educação para o trânsito nas escolas públicas de todo o Brasil, discute o transporte de crianças em motocicletas. O tema exige atenção, pois envolve riscos reais à vida de crianças que, diariamente, são levadas de moto para a escola, para consultas médicas ou para outros compromissos – muitas vezes, sem equipamentos adequados e fora das condições legais permitidas.



Apesar de frequente, essa prática representa um grande risco. Criança têm corpo em desenvolvimento e são mais vulneráveis a impactos, mesmo em acidentes considerados leves. A maioria dos sinistros com motocicletas ocorre justamente em trajetos curtos e diários. O uso de capacetes inadequados, normalmente emprestados de adultos, compromete a proteção e cria uma falsa sensação de segurança.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe o transporte de menores de dez anos em motocicletas, salvo se tiverem condições de cuidar da própria segurança (Art. 244, inciso V). Contudo, essa exceção é muitas vezes interpretada de forma subjetiva, e o descumprimento da norma pode resultar em infrações graves – além de colocar vidas em risco.

Quando não houver alternativa ao transporte em motocicleta, é fundamental que o condutor observe medidas básicas de segurança como: uso de capacete infantil com selo do Inmetro, vestuário apropriado e respeito à idade mínima. Ainda assim, sempre que possível, é preferível optar por alternativas mais seguras, como transporte escolar regular, bicicletas com cadeirinha homologada ou caronas em veículos adequados.

Lançamento esportivo

Com motor bicilíndrico de 895 cilindradas, a roadster entrega 90 cavalos de potência a 6.750 rpm e torque de 9,5 kgfm a 6.750 rpm. Crédito: Divulgaçã0

O lançamento da BMW F 900 R acontecerá no “Capital Moto Week 2025”, evento motociclístico será realizado de 24 de julho a 2 de agosto, em Brasília. Com motor bicilíndrico de 895 cilindradas, a roadster entrega 90 cavalos de potência a 6.750 rpm e torque de 9,5 kgfm a 6.750 rpm.

A transmissão de 6 marchas trabalha aliada à embreagem multidisco banhada a óleo. Visualmente, a F 900 R exibe linhas agressivas e acabamento refinado. A versão Plus está disponível em três cores: azul, Triple Black e Racing Blue, a última com itens exclusivos como spoiler e espelhos na ponta do guidão, que reforçam o caráter esportivo da motocicleta.

Todos os modelos contam com três anos de garantia. Os preços de lançamento são de R$ 71.400 na versão R, R$ 77.900 nas R Plus Azul e R Plus Triple Black e R$ 81.400 na R Plus Racing Blue.



Pré-cadastro

A Royal Enfield Guerrilla 450 é voltada ao uso urbano e tem visual inspirado nas naked roadsters. Crédito: Divulgação

A Royal Enfield abriu pré-cadastro para a Guerrilla 450 no Brasil – os interessados receberão atualizações sobre o início das vendas, previsto para setembro. Com peso em ordem de marcha de 184 quilos, a Guerrilla 450 é voltada ao uso urbano e tem visual inspirado nas naked roadsters.

Compartilha com a Himalayan 450 o motor monocilíndrico Sherpa 450 arrefecido a líquido, de 452 cm³, que gera 40,02 cavalos de potência e torque máximo de 4,07 kgfm, acoplado ao câmbio de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante.

A Guerrilla 450 vem com rodas de liga leve de 17 polegadas e suspensões ajustadas para o asfalto. O tanque de combustível comporta 11 litros e o assento tem altura de 78 centímetros. A moto será comercializada nas cores Brava Blue, Yellow Ribbon, Peix Bronze e Smoke Silver. O preço ainda não foi confirmado, mas deve variar conforme a pintura.

Para quatro pessoas

O Z10-4 expande a proposta do ZForce Z10-2 de duas pessoas, lançado no início do ano. Crédito: Divulgação

A CFMoto, marca chinesa de motos e veículos off-road, lança no mercado brasileiro o ZForce Z10-4, com capacidade para quatro pessoas. O ZForce Z10-4 é um SSV, ou Side-by-Side Vehicle, veículo off-road projetado para transportar passageiros lado a lado, com controles como volante e pedais, frequentemente chamados de UTVs (Utility Task Vehicle).

O Z10-4 expande a proposta do ZForce Z10-2 de duas pessoas, lançado no início do ano, para grupos e famílias que querem explorar trilhas juntos. Com motor tricilíndrico turbo de 998 cilindradas e 143 cavalos de potência, o Z10-4 traz guincho robusto, acelerador eletrônico e sistema de injeção Bosch, que garante desempenho suave mesmo em terrenos desafiadores.

Para quem busca controle, os amortecedores ajustáveis Fox permitem personalizar o passeio entre os modos “Sport”, “Trail” e “Comfort”, adaptando o SSV a qualquer tipo de solo e situação. O modelo conta com Apple CarPlay, para o motorista acessar as funções do iPhone diretamente na tela multimídia do veículo, além de uma chave digital por NFC. No Brasil, a CFMoto está sob a representação do Grupo Unique e opera sua fábrica no Polo Industrial de Manaus desde 2019.



A Gazeta integra o Saiba mais